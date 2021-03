Po vydání Diabla II Resurrected Blizzard skončí s remastery, vyvine nové hry

Blizzard chce do budoucna více soustředit na vývoj nových her. Společnost tvrdí, že má v plánu spoustu nových her včetně nových typů. Také má nové vývojářské týmy, které budou mít tyto hry na starost.

Koncem letošního roku se objeví hra Diablo II: Resurrected , která je remasterovanou verzí původního Diabla 2. Vypadá to však, že to na delší dobu bude také poslední remaster, neboť sechce do budoucna více soustředit na vývoj nových her. Společnost tvrdí, že má v plánu spoustu nových her včetně nových typů. Také má nové vývojářské týmy, které budou mít tyto hry na starost.

Otázkou by mohlo být, proč už Blizzard nehodlá v dohledné době přicházet s dalšími remastery. Důvod je ale docela jednoduchý. Došly hry. I když má Blizzard ještě několik starších her, už mezi nimi nevidí žádnou, která by si nyní zasloužila remasterování. Tak jen doufejme, že nové hry budou podobně tak velké "pecky" jako ty staré.

