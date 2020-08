Poláci dosáhli hranice 1000 FPS v Doom Eternal

Provozovat Doom Eternal při 1000 FPS má pochopitelně pramalý praktický význam, ale to mají i různé taktovací pokusy s využitím tekutého dusíku či dokonce helia. Polský tým x-kom, který vede Piotr "Lipton" Szymanski a Marcin "Ryba" Rywak, se do této výzvy pustili, a to pochopitelně právě s využitím vysoce přetaktované výkonné sestavy, která byla chlazena s využitím tekutého dusíku.

A pokud šlo pouze o to dosáhnout snímkovací frekvence 1000 FPS, je jasné, že nějaká kvalita zobrazení šla stranou, a to společně s vysokým rozlišením, to bylo nastaveno na 1280 x 720. Ale popořadě, využita byla následující sestava v rámci akce QuakeCon at Home:

CPU: Intel Core i7 9700K @ 6,6GHz



Motherboard: ASUS Maximus XI APEX



GPU: ASUS RTX2080Ti Strix @ 2,4GHz



RAM: HyperX Predator 4000MHz CL19 2x8GB



Drive: Samsung 512GB M.2 NVMe Evo Plus



Power: Be Quiet 1200W Straight Power

Tekutým dusíkem byl chlazen jak procesor, tak i grafická karta, což ostatně vyplývá z dosažených taktů a vedle nich se také hodily i rychlé 4000MHz paměti DDR4.

Dá se říci, že při běžném hraní se snímkovací frekvence dostávala i na 700 až 800 FPS, ovšem aby opravdu překročila 1000 FPS, musel jeden z členů týmu nějakou dobu hledat tu pravou scénu a úhel pohledu. A není překvapivé, že to byla pouze rovná a černá zeď, na kterou musela postava zírat, aby se snímkovací frekvence vyhoupla tak vysoko a občas si skutečně sáhla na čtyřciferné FPS.

Fotografie z videa také ukazuje čas snímku 1,01 ms, což pochopitelně neodpovídá 1006 FPS, ale v některých případech se skutečně dostane na 1,00 ms.





Zdroj: Bethesda Polska via YouTube

