Poslední výkřik Centaura: test x86 procesoru s jádry CNS

Centaur Technology byl ve své dosavadní podobě zrušen. Společnost VIA totiž tuto svou divizi vyvíjející procesory x86 rozprodala, přičemž Intel převzal zaměstnance, za což VIA dostala 125 milionů dolarů a sama se pak začala zbavovat už nepotřebných prostor a laboratorní výbavy.

Divize Centaur tak definitivně skončila, ale co zbytky její práce? Jistý Brutus na Twitteru se dokázal dostat k procesoru Centaur CHA, který byl prodán právě v rámci aukce likvidující zbytky divize.

Centaur CHA je procesor, který byl aktivně vyvíjen od roku 2016. Obsahuje procesorová jádra CNS včetně AI koprocesoru a dokonce podporuje i instrukce AVX-512. Má jít ovšem o dnes již překonaný výkon, který by měl být srovnatelný s procesory Intel Haswell, což by tak na rok 2016 nebylo vůbec špatné a špatný tehdy nebyl ani 16nm proces firmy TSMC, pro něž byly Centaur CHA určeny. VIA si tehdy malovala, že jimi osloví firmy na serverovém trhu, ale nakonec k masové výrobě těchto procesorů nikdy nedošlo.

Procesor prodaný v aukci obsahuje celkem osm jader CNS na 2,2 GHz, jak ukazuje i popisek fixou v rohu heatspreaderu. Dále tu pak máme celkem 16 MB L3 cache, což je také slušná výbava stejně jako čtyři kanály pro DDR4, ovšem pracovní takt je fixní bez turba, čili poměrně nízký, ale to může být prostý důsledek toho faktu, že jde zřejmě o inženýrský vzorek. Ten je přitom určen do patice, která velice připomíná Intel LGA 2011



Cinebench R23 Single Core Cinebench R23 Multi Core Geekbench 5 Single-Core Geekbench 5 Multi-Core Ryzen 5 3400G 1 068 4 810 925 3 575 Intel Core i5-6600 1 042 3 810 957 3 103 Centaur CNS 477 3 802 511 3 508 AMD FX-8150 505 2 826 506 2 379 AMD Athlon II X2 250 477 910 358 657





Z dostupných výsledků benchmarků lze některé srovnat s jinými procesory , přičemž je vidět, že jednovláknový výkon je skutečně už slabý, ale to se dalo vzhledem k fixnímu taktu na 2,2 GHz očekávat. Vícevláknový výkon se už dokáže vyrovnat procesorům Core i5-6600 či Ryzen 5 3400G, což jsou sice jen čtyřjádra (a Core dokonce bez Hyperthreadingu), ale na výrazně vyšších taktech.

Centaur CNS ovšem ani neměl šanci se předvést v plné kráse, i když to vypadá, že i procesory jako Skylake či Zen by stíhal jen těžko. Ve hře Shadow of the Tomb Raider byl ale dle autora testů zhruba na úrovni 4C/8T procesoru Haswell od Intelu, a to se spotřebou kolem 65 W.



