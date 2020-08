Pravidla firmy Apple znamenají žádný xCloud či Stadii na iOS

Vypadá to, že omezení stanovená společností Apple jsou ten pravý důvod, proč Microsoft se svým xCloudem platformu iOS ignoruje. Jde v podstatě o stejnou věc, kterou na vlastní kůži letos okusila společnost NVIDIA po spuštění ostré verze GeForce NOW. Brzy poté nastal hromadný exodus herních nakladatelů, kteří jí odmítli poskytovat své hry, ačkoliv svou alternativu nenabízejí. To Apple zatím také ne, ale lze si představit, že by ji mohl kdykoliv představit, ostatně již nabízí Arcade jako obdobu Xbox Game Pass či jiných a se streamováním multimédií má bohaté zkušenosti.

Oficiální stanovisko pak samozřejmě není to, že Apple nepustí na iOS platformy xCloud, Stadia a potenciálně další proto, že přeci nebude podporovat konkurenci. Dozvídáme se to, že služby xCloud a Stadia porušují pravidla obchodu App Store . Z oficiálního vyjádření, které si můžete přečíst třeba na serveru The Verge , pak vyplývá, že by mohlo jít o problém se samotnými hrami, jež můžeme ve streamované podobě hrát.

Apple totiž uvádí, že herní služby zcela jistě mohou na App Store existovat, ovšem musí dodržovat stejné pravidla jako jiné aplikace. To znamená, že by Microsoft a Google musel veškeré hry, jež jejich platformy nabízí ke streamování, postoupit k samostatným posudkům a všechny by muselo být možné vyhledávat. Zde ale není jasné, zda by něco takového mohl Microsoft a Google vůbec dělat, a to v případě her cizích firem a ne vlastních studií.

Dle Applu přitom tyto požadavky neplatí pro streaming multimédií, čili to, co platí pro streamované hry, neplatí pro filmy či seriály. Rozdíl je prý ten, že hry jsou interaktivní a že zákazníci mají jistá očekávání o jejich kvalitě. Ostatně jde o platformu firmy Apple, stejně jako o její pravidla a jejich interpretaci. O tom ostatně mluví i Microsoft, který konkrétně uvedl, že Apple v některých případech využívá volnější výklad pravidel, i když jde o aplikace, jež nabízí interaktivní obsah.



Microsoft se prý bude snažit s firmou Apple domluvit, aby mohl na iOS nabídnout své herní služby, a to na všech typech zařízení s daným systémem. Dle toho všeho nás nepřekvapí, že ani GeForce NOW není k dispozici jako aplikace v iOS.

