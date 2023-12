Přetaktování procesoru AMD Ryzen Threadripper 7000 může zrušit záruku

AMD Ryzen Threadripper 7000, které mají docela slušný potenciál pro přetaktování, není to však tak jednoduché, jak se může zdát na první pohled. I když je to umožněno a základní desky funkce pro přetaktování nabízí, učiníte-li tak, můžete přijít o záruku na procesor. Základní desky o tom informují v BIOSu a toto je potvrzeno z více zdrojů, mezi nimiž je i známý overclocker Shatterbencher.

Aktivace funkcí pro přetaktování totiž provede trvalý zásah do procesoru, takže jde o snadno odhalitelnou záležitost. Ačkoli jde o oficiální možnost taktování, procesor v takovém případě pracuje mimo standardně stanovené specifikace, což může být důvodem pro neuznání případné reklamace (na rozdíl od standardního Boostu a Turba jde o funkci, kdy přehnaný zásah může způsobit poškození procesoru). Otázkou pochopitelně je, jak by se k celé záležitosti stavěly případné soudy, kdy by se to prodejce snažil uhrát na nestandardní použití procesoru, před kterým byl uživatel explicitně varován.



Dobré by bylo zmínit, že přetaktování je v případě Ryzenů Threadripper 7000 dostupné (oficiálně podporováno) jen v případě vlastních sestav (ne OEM). Výrobci základních desek na problém se zárukou před případným přetaktováním většinou explicitně upozorňují.