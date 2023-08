Připravuje se remaster Half Life 2: lepší modely a textury + path tracing díky RTX Remix

Po nedávném uvedení RTX remasteru modu Portal: Prelude jde o další příklad možností modding platformy, která byla vytvořena s cílem zjednodušit proces přidávání nových technologií do starších her a celkově je posouvat po technické stránce na vyšší úroveň. Na remasteru HL2 pracují zkušení moddeři ze 4 týmů, kteří vystupují pod záštitou subjektu Orbifold Studios . A přímo na svém webu uvádí, že jimi vytvořený Half Life 2 RTX by měl být k dispozici zdarma.

Half Life 2 RTX: An RTX Remix Project (tak zní plné označení) bude využívat např. vylepšené materiály, textury a modely (více geometrických detailů), přičemž Nvidia uvádí, že textury mají mít v průměru 8násobek pixelů a modely jako třeba ikonický HEV oblek Gordona Freemana až 20násobek geometrických detailů v porovnání s originální verzí. Mezi další zmíněná vylepšení patří ray tracing (konkrétně metoda path tracing umožňující co nejvíce realistické nasvícení celé scény) a technologie Nvidie jako DLSS 3 pro zvýšení FPS, RTX IO pro rychlejší načítání a Reflex pro zlepšení odezvy.

Práce na remasteru jsou v rané fázi, takže datum předpokládaného dokončení zatím nebylo stanoveno. Nějakou dobu si tak budeme muset počkat, ale podle dosavadních ukázek to vypadá na hodně velký posun kupředu, který bude velkou motivací pro opětovný průchod v novém podání, viz následující trailer:

Následuje několik srovnávacích screenshotů z webu Nvidie, u kterých je třeba poznamenat, že mají poněkud zavádějící označení "RTX ON" u screenshotů z remasterované verze a "RTX OFF" u screenshotů z originální verze (ty se zobrazí po přejetí kurzorem nebo tapnutím na obrázek) vzhledem k tomu, že došlo i k výraznému vylepšení geometrie modelů a kvality textur, takže přestože má způsob osvětlení scény a takovéto využití ray tracingu zásadní vliv na celkový vizuál, v tomto případě by bylo lepší u srovnávacích screenshotů využití popisků např. "RTX Remaster" vs. "Original" nebo "RTX Remix" vs. "Original", ale je jasné, že by to pak nebylo marketingově tak úderné.