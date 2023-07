Vyšel Portal: Prelude RTX, remaster oblíbeného modu prvního Portalu

U technologiíjde o to, že o dekompresi textur se postará grafická karta a nikoli procesor, u něhož tak dojde ke snížení jeho zátěže, přičemž moderní GPU tento typ činnosti provádí mnohonásobně rychleji než CPU. Ve výsledku to může v kombinaci s odpovídajícím HW (zejména při využití rychlých NVMe SSD) velmi výrazně snížit načítací doby nových herních lokací, uložených pozic a také při streamování textur v průběhu samotného hraní, viz Ratchet & Clank: Rift Apart , kde je právě streamování textur během hraní hodně využíváno.