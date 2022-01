Proč bude 5800X3D zatím jen jediný Ryzen s V-Cache?

AMD tento týden ukázalo jedinou procesorovou novinku z desktopového soudku, která ponese paměť V-Cache. Jedná se o Ryzen 7 5800X3D , přičemž by se dalo namítnout, že AMD nemuselo přece ukázat všechny a ještě může mít v rukávu jiné verze aktuálních Ryzenů obohacených o větší L3 cache. To ale není pravděpodobné, neboť Ryzen 7 5800X3D dorazí až někdy na jaře, čili v druhém kvartálu a už ve třetím či nejpozději ve čtvrtém mají nastoupit Zen 4, čili AMD by už nejspíše nyní takové procesory představilo, kdyby je plánovalo vypustit na trh. Potvrdí nám to Frank Azor?





Předem je třeba zmínit to, co řekl Robert Hallock z marketingu firmy AMD, dle nějž se V-Cache hodí především pro procesory v herních sestavách. Je totiž dobře známo, že moderní PC hry jsou velice citlivé na paměťovou latenci. Jde o software, v němž lze těžko předvídat, neboť to by hra musela odhadovat, jak se bude chovat samotný hráč, což je obtížné. Neustále se tak něco načítá z paměti, a je tak zapotřebí, aby data byla k dispozici co nejdříve. Pokud tedy můžeme uložit více dat do rychlé L3 cache přímo v procesoru, je větší šance, že ta se nebudou muset načítat z RAM, a právě proto mohou hry běžet rychleji.

Dle Hallocka přitom může jít až o 40 % v porovnání s Ryzenem bez V-Cache, i když průměr bude pochopitelně mnohem níž, a to dle oficiálních údajů 15 %, přičemž větší paměť má i více než vyrovnat frekvenční ztrátu. Oproti Ryzenu 7 5800X se totiž sníží takty modelu 5800X3D, a to z 3,8 až 4,7 GHz na 3,4 až 4,5 GHz kvůli vyšší koncentraci čipů na malém místě, která znesnadňuje efektivní odvod tepla. Také jde o to, že AMD tu chtělo stále mít TDP 105 W, přičemž něco z toho si samozřejmě vezme čip s V-Cache, takže i proto musely takty dolů. Díky přetaktování ale bude možné frekvenci opět zvýšit, ale výsledek samozřejmě není zaručen.

Proč tu ale není s V-Cache třeba Ryzen 9 5900X, na němž ostatně AMD tuto paměť loni demonstrovalo? Vzhledem k tomu, že tu jde především o hry, byl zvolen Ryzen 7 5800X, který AMD vidí jako ten nejvhodnější ve své nabídce pro daný účel. Dále jde také o cenu, neboť implementace V-Cache je prý drahá. Z tohoto pohledu by tak nemělo smysl ji dávat na dvoučipletové procesory a v podstatě ani na méně než 8jádrové, pokud jde skutečně o tak drahou věc.



Je tak zřejmé, že V-Cache zatím uvidíme na pouze jednom modelu Ryzenu a AMD se chystá sledovat, jak bude přijat zákazníky a jak si povede. Až pak se prý rozhodne, zda bude i další Ryzeny nabízet s touto pamětí, což na první pohled vypadá jako nesmysl, neboť Zen 4 přijdou už na podzim a AMD musí mít svůj plán. Jenomže V-Cache bude primárně určena pro serverové EPYC jako Milan-X anebo jejich nástupce, takže AMD by se skutečně mohlo být schopno poměrně flexibilně rozhodnout nedlouho před nástupem Ryzenů 7000, zda v nich V-Cache nasadí, nebo ne. Pak to ale dává spekulaci o 16jádrových CCD Zen 4 s V-Cache do zcela jiného světla a dle ní by tato paměť byla v takových čipletech nezbytná, protože samy nemají mít žádnou L3 cache.

Ceny souvisejících / podobných produktů: