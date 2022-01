Spekulace: 16jádrové Zen 4 CCD, aneb V-Cache možná teprve ukáže svou hodnotu

Už dlouho se mluví o tom, že AMD se dříve či později odhodlá jít stejnou cestou jako Intel, čili že nabídne procesory obsahující dva různě výkonné typy jader. Dle nejnovějších spekulací ale na to chce AMD jít poněkud jinak než Intel, který ve svých aktuálních Alder Lake využívá jádra Golden Cove a Gracemont, čili různé verze.

AMD by na to ale mělo jít jinak, a sice s využitím naprosto stejných jader Zen 4, která by se ale lišila svým napájecím limitem, čili právě ten by ve výsledku určoval jejich výsledný výkon. Takové řešení by se ale ani nedalo označit za hybridní architekturu, ale výsledek by byl v podstatě stejný jako v případě Alder Lake, ovšem s tou výhodou, že všechna jádra by zvládla stejné instrukce a že by nebyl zapotřebí middleware typu Intel Thread Director a stačil by příslušně vyladěný plánovač na úrovni OS. Ostatně o dopadu použití nestejných jader v jednom procesoru jsme psali právě i dnes a jde o instrukce AVX-512 , které na rozdíl od Golden Cove jádra Gracemont nepodporují, a tak se Intel rozhodl je úplně deaktivovat, a to i na procesorech, které vedle Golden Cove žádná jádra Gracemont nemají.

AMD by prý mělo využít své zkušenosti a technologie využívané v mobilních procesorech, takže se dá říci, že by tu vytvořilo míšence desktopového a mobilního procesoru a dle doprovodného obrázku by jeho slabší a silnější jádra mohla být zastoupena rovným dílem, ale to může být samozřejmě nastaveno všelijak, i když s jistým omezením (viz níže).

Otázka je, jakým způsobem by se takový procesor vůbec lišil od dnešních modelů, jimž bychom prostě jen část jader podtaktovali. Ve výsledku tak nemusí jít o nijak zásadní změnu, která přináší i další otázku, zda by to nešlo i naopak, čili zda bychom nemohli ve výsledku všechna jádra provozovat na vysokých taktech, ale tomu může bránit jistá věc.

Dle předkládané teorie by totiž AMD také mohlo dále stavět na své 3D V-Cache, což by ostatně mělo, neboť ji přece nevyvinulo jen k tomu, aby byla nasazena jen na procesoru Ryzen 7 5800X3D a pak konec (jiné zatím nebyly představeny). A právě výsledná L3 cache by se mohla celá nacházet v samostatném čipu umístěném na CCD. Jenomže kde?

V dnešní podobě se totiž nachází v oblasti původní L3 cache, která se na čipu moc nezahřívá, a tak nebrání v přenosu tepla z jader umístěných po stranách. Čili v případě nových CCD by původní L3 cache nahradilo osm úsporných jader, která rovněž nebudou potřebovat moc chladit (vyznačených 30 W samozřejmě platí pro všech 8 jader jako celek, ne jednotlivě) a výkonná jádra by se opět nacházela tam, kde přenosu jejich tepla nebude nic bránit.

Teorie je to jistě velice zajímavá a asi i schůdná, ale zatím ještě nevíme, zda má opravdu nějaký reálný základ. Pokud ale chce Intel v rámci příští generace svých procesorů Raptor Lake pro PC nabídnout až 24 jader, proč by jich AMD nemohlo mít rovnou 32, a to navíc v poměru 16:16, zatímco od Intelu očekáváme 8:16 (silnější:slabší).

Ceny souvisejících / podobných produktů: