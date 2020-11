Procesory Ryzen 5000 jsou na trhu, dají se koupit?

Pouze čtyři procesory zatím tvoří celou řadu 5000, a to modely Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X a Ryzen 5 5600X. Prodej sice právě začal, takže není jasné, jak dlouho vydrží zásoby, ovšem kdo si počkal na tento okamžik, jistě neměl žádný problém si objednat svůj vybraný kousek. Nové Ryzeny ale samozřejmě nejsou k dispozici všude.

Když tak budeme chvíli hledat mezi velkými e-shopy, snadno najdeme skladem AMD Ryzen 9 5950X za cca 22.400 Kč, procesor Ryzen 9 5900X přijde cca na 15.400 Kč, Ryzen 9 5800X stojí kolem 12.400 a konečně Ryzen 5 5600X nás bude stát asi 8.400 Kč.

AMD všechny nové procesory opatřilo cenovkou, která je oproti předchozím modelům z řady Ryzen 3000 vyšší vždy o 50 dolarů. To je ovšem nevýhodné zvláště pro ty, kteří mají zájem o slabší procesor, neboť Ryzen 5 5600X je oproti svému předchůdci dražší o 20 procent, kdežto k ceně Ryzenu 9 5950X si přičteme oproti 3950X jen 6,6 procent. Ovšem odpovídají tyto rozdíly reálným cenám?

V případě Ryzen 5 5600X to zrovna neplatí, pokud ovšem srovnáváme s aktuální cenou procesoru Ryzen 5 3600X. Kdybychom si vzali původní průměrnou cenu, s níž tento procesor vstoupil do prodeje (cca 7000 Kč), pak to platit bude. A je třeba si také uvědomit, že ceny některých procesorů v poslední době stouply a právě i takový Ryzen 5 3600X zdražil o tisícovku, neboť ještě na jaře se dal koupit za 5200 Kč.

Co se týče Ryzenu 9 5900X, jeho cena 15.400 Kč také nevypadá příznivě, zvláště když se jeho předchůdce běžně prodává za 12.500 Kč a dá se sehnat i levněji. Podobné je to i v případě ostatních dvou procesorů. Zkrátka jde o horké novinky, v jejichž případě můžeme být i vzhledem k vývoji trhu s grafickými kartami rádi i za to, že jsou vůbec k dostání. Respektive už možná byly, neboť v průběhu psaní tohoto článku se už skladové zásoby začaly vytrácet, ale pořád platí to, co bylo řečeno na začátku. Kdo chtěl a dal si pozor na začátek prodeje, ten mohl kterýkoliv z nových Ryzenů pohodlně sehnat.

Nyní už jsou také samozřejmě k dispozici podrobné testy, jako třeba na serveru Hexus.net techPowerUp a dalších, o nichž lze říci jen tolik, že vzhledem k dosavadním únikům se nekoná žádné překvapení, i když jak se to vezme. Právě například na serveru techPowerUp jsou nové Ryzeny v herních testech pozoruhodně slabé a nechávají před sebou i Core i5-10600K, zatímco Hexus.net nám maluje jejich výkon zhruba tak, jako dnes odkazovaný test na polském serveru

V testu serveru Tom's Hardware se procesory AMD a Intel ve hrách také přetahují o prvenství, takže závěr je zatím ten, že opravdu nelze jednoznačně říci, že AMD už je lepší ve hrách než Intel. Na druhou stranu jsou rozdíly mezi nejlepšími Ryzeny a Core už v podstatě zanedbatelné, neboť to bychom už museli řešit výkon v každé hře zvlášť.



