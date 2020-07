Prodeje her za červen 2020 byly v USA nejvyšší od roku 2010

NPG Group tak hlásí, že prodeje her v letošním červnu byly nejlepší od roku 2009 (dosavadní vrchol PC éry), a to ve světle vysoké poptávky po herním hardwaru a počítačů obecně. Na druhou stranu lze říci, že ta samá pandemie Covid-19 hernímu průmyslu uškodila, pokud jde o jeho propagaci a také vývoj, neboť herní vývojáři se mnohdy museli naučit pracovat ze svého domova a komunikovat s ostatními spolupracovníky na dálku.

Vedle toho jsme se dozvěděli také o tom, že do herního světa přibyla i řada nových lidí, které inspirovaly třeba nové virtuální závody, jež začaly probíhat jako náhrada soutěží v reálném světě. Jde tak v tomto případě především o sport či konkrétněji o simulátory.

Dle dat společnosti NPD tak Američané letos do června utratili cca 6,6 miliard dolarů za herní hardware, software a příslušenství a prodeje video her šly obecně během tohoto roku nahoru. To zatím vyvrcholilo právě v červnu, kdy byl zaznamenán meziroční růst prodejů o 26 procent. A na tom se podepsal především software, čili hry, plus příslušenství, přičemž prodej hardwaru byl slabší.

Nejlépe prodávaným titulek pak byl v červnu nepřekvapivě The Last of Us: Part II, což jasně říká, že nejde pouze o čísla spojená s PC, neboť tato hra je exkluzivně pro PlayStation 4. Ostatně Sony si může pochvalovat zájem o tuto novinku v celém světě, díky němuž se The Last of Us: Part II z hlediska prodejů umístila hned za Marvel's Spider-Man, dosavadní jedničkou z roku 2018 s nejsilnějším nástupem.

Pro herní průmysl by přitom měl letošní rok už jen gradovat. Těšit se můžeme na nové zásadní tituly jako Cyberpunk 2077 plus obvyklou dávku podzimních blockbusterů a samozřejmě i na nový hardware v podobě dalších generací karet od AMD i NVIDIE a novou generaci konzolí firem Sony a Microsoft. Herní průmysl se může obávat snad jen o to, aby zákazníci měli v hloubi druhé poloviny roku na koupi her a nové výbavy ještě pomyšlení a peníze.

Ceny souvisejících / podobných produktů: