Bank of America: AMD i Intel mohou těžit z obnovené poptávky po PC

Už jsme si mohli číst o tom, že pandemie trhu s PC naopak prospěla , a to jednoduše proto, že firmy i jednotlivci kvůli práci z domova začali kupovat nové počítače. Vedle toho se začal posilovat i výkon serverů a lidé uzavření ve svých domovech také začali mít větší zájem o hraní na PC . V tomto případě můžeme rovněž říci, že pandemie nemohla pro PC průmysl přijít v lepší čas, neboť se nacházíme na samotném konci životnosti konzolí generace PS4 a Xbox One. Zájem o ně je přirozeně slabý, nové tu ještě nejsou, takže zbývá jako logická volba právě PC. V jejich případě sice zase očekáváme nové generace grafických karet, ale ty na rozdíl od konzolí přicházejí každé dva roky a nepředstavují ani vzdáleně tak velkou změnu jako nová generace PlayStationu a Xboxu.

Analytik Vivek Arya z Bank of America si všímá toho, jak počet procesorů Intel dodaných na trh v prvním letošním pololetí vzrostl o 7 procent a produkce PC vzrostla o 5 procent, což může znamenat jen začátek toho, co přinese tradičně silnější druhé pololetí. Intel bude prodejům PC pochopitelně dále vévodit, zatímco AMD aktuálně drží přinejlepším 20 procent trhu vzhledem k tomu, že v prvním letošním kvartálu to bylo konkrétně 18 procent. Následovat ale bude další generace jeho procesorů, díky nimž si AMD dle Viveka Aryi upevní své technologické vedení.

Ve světle toho pak Bank of America nadále doporučuje kupovat akcie obou firem a stanovuje cílové ceny na 70 USD v případě Intelu a 65 USD pro akcie AMD.

Společnost IDC ve svém průzkumu uvedla, že dodávky PC na americký trh výrazně rostou, a to díky zájmu firem, spotřebitelů i vzdělávacích institucí, jak se dalo očekávat. To ale není nic proti růstu poptávky z regionu EMEA, čili i Evropy, který je dvakrát silnější. A je to po dlouhé době také poprvé, co rostly prodeje všech velkých výrobců PC a vedle nich i těch menších, z jejichž souhrnného podílu velké firmy obvykle ukrajovaly.

Nicméně názor Bank of America na Intel nesdílí v Goldman Sachs , kde už na začátku července změnili doporučení a nyní radí prodávat akcie s tím, že pro Intel předpovídají postupné snižování hrubých marží v průběhu příštích let. Cílová cena akcií Intelu tak dle Goldman Sachs je 54 USD.

Ceny souvisejících / podobných produktů: