Prototyp Starship opět explodoval při tlakové zkoušce, tentokrát ale neměl

Prototyp SpaceX Starship Mk1 tak explodoval v tlakové zatěžkávací zkoušce již v listopadu, ale tehdy ještě šlo o test palivové nádrže, který probíhal až do krajností a existovala reálná možnost exploze. Nicméně to neznamená SpaceX s explozí Mk1 opravdu počítala a vyloženě jí chtěla docílit. Nyní se dozvídáme, že další prototyp Starship SN1 už měl svou tlakovou zkoušku v Boca Chica vydržet a je otázka, zda tato událost přinese další zpoždění do vývoje nové lodi.

Explozi Starship SN1 ukazují už první sekundy následujícího videa a pak máme možnost se ještě lépe podívat na to, co jí předcházelo. Je vidět, že těsně před explozí došlo k úniku plynu, jímž byl prototyp plněn. Brzy poté už nádrž nevydržela, loď byla explozí vymrštěna do výšky a po jejím dopadu došlo ještě k další explozi z její vrchní části, takže po ní zbyly jen trosky.

Starship SN1 byla v Boca Chica podrobena testu, v němž byla její nádrž či nádrže plněny tekutým dusíkem, což je nejspíše i důvod toho, proč její exploze vypadá při pohledu na tělo lodi spíše jako imploze. Další video už ukazuje odklízení trosek po SN1, ovšem zároveň s tím pokračovaly v jiné části areálu práce na dokončení prototypu SN2 a Elon Musk také ukázal , jak se na místě tvoří z ocelových plechů vrchní části raket. Právě Starship SN2 by měl být využit v testu, v němž se již podívá do vyšších částí atmosféry, a to přesněji do výšky až 20 km. Tento test měl proběhnout už v minulém roce, ale byl odložen do tohoto roku. Základním předpokladem také je to, aby SN2 vydržel stejnou zkoušku, v níž SN1 selhal. So … how was your night? https://t.co/tbJDYIQjXd — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2020 SpaceX už zažádala u FAA (Federal Aviation Administration) o povolení k vypuštění dalšího prototypu, ale to nám zrovna moc neřekne o tom, kdy ten poletí. Jde totiž o celkem šest měsíců počínaje polovinou března.

Ceny souvisejících / podobných produktů: