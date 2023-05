Průmyslový dron DJI Matrice 350 RTK vydrží ve vzduchu 55 minut

Do portfolia dronů značkyse dostala novinka v podobě modelu. Ta nahrazuje model 300 RTK a přináší několik menších změn. Samo DJI pro něj dodává až 4 různé kamerové systémy a míří do průmyslové sféry. Rozhodně to tedy není dron pro rekreační létání. Ve složeném stavu má 43×42×43 cm, v rozloženém 81×67×43 cm. Bez baterií váží 3,77 kg, se dvěma akumulátory TB65 pak hmotnost vzroste na 6,47 kg, přičemž maximální vzletová hmotnost činí 9,2 kg (unese tedy více než 2,7kg zátěž). Dron dokáže létat rychlostí až 23 m/s (83 km/h) a poradí si s větrem o rychlosti do 12 m/s (43 km/h). Se základními vrtulemi 2110 může létat do nadmořské výšky 5000 metrů při vzletové hmotnosti do 7,4 kg. S tichými vrtulemi do vyšších nadmořských výšek (model 2112) může až do 7000 metrů, max. vzletová hmotnost činí 7,2 kg.