První benchmarky Apple M1 Max ukazují o 55 % vyšší vícevláknový výkon

Procesory Apple M1 Pro a M1 Max opětovně ukázaly, že tomyslí se svými CPU a GPU dost vážně. Posunul je i do profesionálnější sféry a nyní je tak můžeme najít i v MacBooku Pro (Mac Pro na procesory Applu stále ještě čeká). Máme zde i první testy CPU části v benchmarku Geekbench 5 a ty ukazují velmi pěkné výsledky. Podle nich tak procesor dosáhl, což je vynikající výsledek. Tímto se blíží k nejlepším procesorům na trhu, např. Intelu Core i7-11700K(F) nebo Core i9-11900(K)F. Oproti Applu M1 ale nedošlo k výraznému navýšení, tam jsme byli na cca 1703-1712 bodech, takže jde zhruba o 2,5 % navíc.

Výrazně jiná písnička je to ale ve vícevláknových testech. Zatímco Apple M1 má 4 výkonná jádra a 4 úsporná, Apple M1 Pro a M1 Max mají rovnou 8 výkonných jader a jen 2 úsporná. Na výkonu se to značně projevilo. Pokud jde o levnější Apple M1, tak ten měl v testech okolo 7380 až 7440 bodů ve vícevláknovém testu, což ho směřovalo lehce nad 6jádrové Core i5-11600 a asi 10 % pod 6jádrový Ryzen 5 5600X.

Nový M1 Max ale ve vícevláknovém testu dosáhl 11542 bodů, což je asi 55% nárůst proti původní M1, který nalezneme např. ve 13" verzi MacBooku Pro. Když se podíváme na procesory AMD a Intelu, tak v tomto benchmarku tak překonává např. 8jádrový intel Core i9-11900K (10997 bodů), Ryzen 7 5800X (10374 bodů) a téměř se dotahuje na starší 12jádrový Ryzen 9 3900X (11730 bodů).

Pokud jde o výkon GPU, zde zatím benchmarky nemáme a můžeme je jen odhadovat. Hrubým výkonem (GTx/s, GPx/s, TFLOPS) i dle srovnání v prezentaci Applu míří 32jádrová verze GPU někam k mobilním (pozor, nikoli desktopovým!) verzím GeForce RTX 3060 a 3070, případně nejúspornějším verzím mobilních RTX 3080 s výrazně sníženou TGP (a tedy i takty). Proti desktopovým kartám se zdá, že jeho ekvivalentem by mohly být asi připravovaná GeForce RTX 3050. Na desktopovou RTX 3060 (která má výkon plnohodnotných mobilních RTX 3080 s vyšší TGP) to už stačit nebude, ostatně to ukázal i Apple v grafech. Více podrobností ale ukážou až skutečné testy.



