Pyka Pelican Cargo: autonomní elektrické nákladní letadlo s 320km doletem

Mnozí si nedokážou představit, že bychom mohli mít všeobecnou elektromobilitu (což je záležitost, která musí vyřešit spoustu překážek), někteří naopak vidí možnosti elektrického pohonu dokonce i v letecké dopravě. Před několika měsíci tak bylo úspěšně otestováno osobní elektrické letadlo pro 9 pasažérů , nyní tu máme malý nákladní autonomní elektrický letoun. Náklad se do něj vkládá po odklopení nosu letadla a pojme celkem 1,87 m3 nákladu (pro představu, je to o trochu více než objem zavazadlového prostoru Octavie Combi po sklopení zadních sedaček a naložení auta až po střechu). Maximální nosnost činí 181 kg. Samotný letoun váží bez akumulátorů 190 kg, s 50kWh akumulátorem pak 417 kg, celková max. vzletová hmotnost tak činí 599 kg. Je zde ještě tři záložní nouzové baterie.

Již zmíněný 50kWh akumulátor je vyměnitelný, takže lze letoun buď hodinu nabíjet, nebo během 5 minut vyměnit baterie a pokračovat v letu. Akumulátor by měl vydržet na 320 km s 20minutovou rezervou. O pohon se pak stará čtveřice rotorů s celkovým výkonem 100 kW. Pelican Cargo má rozpětí křídel 11,5 metru, délku 6,1 metru a je 2,1 metru vysoký. Plocha křídel činí 11,3 m2. Cestovní rychlost činí 111 až 148 km/h (80-90 uzlů) a na vzlétnutí mu stačí 150metrová ranvej (na přistání potřebuje 187 metrů). Řízení je autonomní, ovládání letadla je tak velmi jednoduché a vyžaduje minimální trénink. Je zde 6 CPU a dvě separátní cesty zpracování dat (jedna jako záložní), nechybí LiDAR, dolů směřující lasery, senzory polohy, zrychlení, tlaku vzduchu, teploty nebo směru proudění, to vše redundantně. Nechybí ani záložní padák pro případ, že by selhal celý pohonný systém i baterie včetně těch záložních.