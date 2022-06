Qualcomm by rád neutrální Arm, jak toho chce docílit?

Qualcomm v podstatě nenabízí nic nového, neboť už loni navrhoval vytvořit sdružení firem vlastnících společnost Arm Ltd. Tato myšlenka se objevila v době , kdy ještě nebylo jasné, jak to s akvizicí ze strany NVIDIE vůbec dopadne. Dle Financial Times se Qualcomm nevzdává a tvrdí, že konsorciem vlastněný Arm by si mohl uchovat svou neutralitu. Ostatně právě kvůli tomu, že Arm by mohl v područí NVIDIE svou neutralitu ztratit, nebyla povolena akvizice, po čemž by Arm nasměrován k prvotní emisi akcií a vstupu na burzu.

SoftBank tak stále plánuje, že firmu Arm vyšle na burzu, což by mělo proběhnout někdy na začátku příštího roku a nejspíše půjde o New York Stock Exchange. Arm je přitom mimořádně důležitý dodavatel procesorových technologií a mikroarchitektur pro mnoho dalších společností, jako je Apple, Google, Amazon, Samsung, NVIDIA, AMD a samozřejmě i Qualcomm a celá řada dalších. Ty tak mají přirozenou starost o to, kam se bude ubírat a kdo jej bude ovládat.

Cristiano Amon, CEO Qualcommu, tak mluví o otázce samotného dalšího vývoje svého odvětví. Otázka je, zda se Amon vůbec chystá něco konkrétního podniknout, neboť zatím jen opět nastínil možnost koupě Armu konsorciem společností, které by se navzájem mohly kontrolovat, aby žádná z nich nedostala neférovou výhodu před ostatními. Šéf Qualcommu totiž uvedl, že se SoftBank o této možnosti oficiálně nejednal a zda snad jednal s dalšími firmami, které by se mohly do konsorcia zapojit, o tom se z odkazované zprávy nic nedozvíme.

Nicméně ostatní firmy se o této Qualcommem navrhované možnosti pochopitelně doslechly a ta se dočkala podpory Patricka Gelsingera, šéfa Intelu, který by rád koupil v Armu podíl. Jenomže zrovna Intel možná ani není ten, jehož podporu by si Cristiano Amon žádal především, neboť Intel sám je konkurent firmy Arm, stejně jako x86 konkuruje architektuře ARM. Vyslovit by se tak měly spíše ty firmy, které architekturu ARM samy široce využívají a závisí na ní.