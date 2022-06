Qualcomm nebude muset v EU zaplatit pokutu miliardy eur

Tomuto případu jsme se věnovali před více než čtyřmi lety , kdy se právě psalo o tom, že by Qualcomm měl zaplatit pokutu 997 milionů eur za to, že zneužil své dominantní postavení na trhu. To se týkalo dodávek komponent pro společnost Apple a její zařízení iPhone/iPad mezi lety 2011 a 2016. Qualcomm si dle obžaloby měl nepovoleným způsobem zajistit, aby Apple v daných zařízeních používal výhradně jen jeho čipy. Šlo tu o konkrétně o modemy.

Po dalších letech právních bitev dokázal Qualcomm toto rozhodnutí zvrátit, a to u druhého nejvyššího evropského soudu, čili u Tribunálu Evropské unie. Ten uvedl, že uloženou pokutu nelze vymáhat vzhledem k procedurálním nesrovnalostem a nesprávným analýzám, což způsobilo, že Qualcomm neměl šanci se pořádně bránit.

Qualcomm měl přitom firmy Apple během pěti let efektivně zaplatit miliardy dolarů za to, že ta se nerozhodla změnit dodavatele potřebných modemů, čímž by pochopitelně porušil zákon a neférovým způsobem vyšachoval ze hry konkurenci. Už v roce 2015 začala Evropská komise zkoumat vztahy mezi oběma společnostmi, což vyústilo v udělení miliardové pokuty, jíž se Qualcomm rozhodl bránit. Pokuta byla navíc udělena v době, kdy tržby firmy Qualcomm výrazně klesaly a navíc o její převzetí usilovaly další společnosti.

Tribunál EU také uvedl, že Evropská komise řádně neprokázala, že by platby/slevy, jakkoliv podezřele mohou vypadat, opravdu ovlivnily rozhodnutí firmy Apple nepřejít k jiným dodavatelům. Není totiž zřejmé, zda by v té době vůbec někdo jiný mohl dodat v potřebném množství a kvalitě žádané modemy.

Je ale logické předpokládat, že Qualcomm se reálně mohl obávat ztráty svého významného zákazníka, jinak by neměl potřebu jej takovým způsobem motivovat. Nyní je přitom Qualcomm stále dvorním dodavatelem firmy Apple, a to v této době už 5G modemů.

Evropská komise se nyní seznamuje s rozhodnutím Tribunálu EU a až později se rozhodne, jak bude dále postupovat. I ona má možnost odvolání.