Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 dává nižší takt 3,0 GHz a důraz na generativní AI

Společnostpředstavuje nový 4nm mobilní procesor. Ten vychází z modelu Snapdragon 8 Gen 3 , jde však o trochu pomalejší a úspornější variantu. Nejvýkonnější jádro Cortex-X4 tak snižuje svou frekvenci z 3,3-3,4 GHz na 3,0 GHz, čtyři výkonná jádra pak jdou z 3,2 GHz na 2,8 GHz. Trojice úsporných jader se pak musí spokojit s frekvencí 2,0 GHz místo 2,3 GHz. GPU Adreno nadále podporuje HW ray-tracing, 10bitové barvy, Game Super Resolution, Frame Motion Engine 2.0, zvládá API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP i Vulkan 1.3. Pokud jde o video, poradí si s H.265, VP9 i AV1.

Qualcomm u nového procesoru zdůrazňuje zejména jeho AI Engine, resp. jeho část NPU Hexagon. Ten podporuje formáty INT4, INT8, INT16 i FP16 včetně smíšených výpočtů INT8+INT16. Podle výrobce může přímo na telefonu běžet LLM s až 10 miliardami parametrů a podporováno je přes 30 různých LLM (např. Gemini Nano, Llama 2 a Baichuan-7B).

Podporováno je 5G jak mmWave, tak i Sub-6GHz s rychlostmi až 5 Gbps pro download a 3,5 Gbps pro upload. Wi-Fi 7 může dosahovat rychlosti až 5,8 Gbps. Spectra je trojité 18bitové ISP, podporuje 200MPx fotoaparát, 108MPx snímání při 30 fps, 64+36MPx neo 3×36MPx. Zvládá 10bitové HEIFy, 4K HDR video (HDR formáty HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision) až do frekvence 60 fps, ve Full HD pak až 240 fps. Pokud jde o displej, ten může mít až 4K rozlišení při 60 Hz nebo QHD+ při 144 Hz, zvládá i externí displeje, a to UHD 8K při 30 Hz nebo FHD do 240 Hz. Umí také variabilní obnovovací frekvenci od 1 do 240 Hz. Z dalších specifikací může zmínit podporu až 24 GB RAM typu LPDDR5x-8400.