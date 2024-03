Qualcomm Snapdragon X Elite v testech opět ukázal velmi slušný výkon

Qualcomm chystá nové procesory Snapdragon X Elite, které jsou postaveny na architektuře ARM a které by se měly dostat do prvních produktů patrně počátkem léta. Už víme, že v oblasti AI nechávají konkurenci

chystá nové procesory, které jsou postaveny na architektuře ARM a které by se měly dostat do prvních produktů patrně počátkem léta. Už víme, že v oblasti AI nechávají konkurenci dalece za sebou , nicméně objevily se i další testy, které dále napovídají, co bychom mohli očekávat. Na tureckém YouTube kanále Erdi Özüağ se objevilo video z prezentace, kde si autor měl šanci vyzkoušet notebook s novým procesorem Snapdragon X Elite i konkurenční x86 platformu s procesorem Intel Core 7 Ultra 155H. Připomeňme, že tento Intel má 16 jader, podporuje 22 vláken najednou a jeho jádra mohou běžet na frekvencích až 2,5 GHz u LP-E Core, 3,8 GHu u E-Core a 4,8 GHz u P-Core. Snapdragon má jen 12 jader a kvůli absenci Hyper-Threadingu tak podporuje jen 12 vláken, tedy skoro polovinu toho, co Intel. Jeho frekvence se pohybuje mezi 3,4 až 4,0 GHz.

TDP procesoru Intel činí 28 W, nicméně jeho MTP může dosahovat až 115 W. Snapdragon by měl být ve 23W (X1E80100) a 80W variantách, nicméně v tomto testu byl údajně nastaven také na 28 W jako Intel. Dá se tak předpokládat, že pokud se do prodeje dostanou úspornější 23W varianty, výkony budou o něco slabší, než co prezentoval tento test.

Obrovský rozdíl byl v úlohách AI. Inference algoritmů umělé inteligence v UL Procyon probíhala u Snapdragonu 3,6krát rychleji a dosáhl na skóre 1720 oproti pouhým 476 u Intelu. Zde se výkonné NPU v procesorech Qualcommu nezapře. U ostatních testů už to bylo více o CPU a GPU. Kompilace kódu ve Visual Studio zabrala Snapdragonu 37,22 sekundy, Intel byl na 54,35 sekundy, což je o 46 % delší čas. Také v komprimaci pomocí 7Zip byl Qualcomm kapánek rychlejší s časem 22,0 sekundy proti 23,15 sekundy. Nakonec tu byl i test integrovaného GPU, kde bylo dosaženo 39,11 fps proti 38,43 fps.