Snapdragon X Elite v generativní AI Stable Diffusion 3-10× rychlejší než Core Ultra 7

Společnostse snaží upozornit na vysoký výkon NPU v připravovaném procesoru , který by měl přinést architekturu ARM do více počítačů s operačním systémem Windows. Prozatím jsme tu měli neoficiální úniky , nyní ale Qualcomm sám prezentuje srovnání jeho nového čipu, který postavil vůči notebooku s procesorem Intel Core Ultra 7 155H. Ten už má totiž vlastní NPU, tedy část procesoru pro akceleraci výpočtů AI. Tu má ale i Snapdragon a jeho NPU Hexagon slibuje vysoký výkon 45 TOPS.

Bohužel videu by rozhodně prospělo, kdyby bylo jasně vidět, že jde o dva notebooky ve stejném místě provozované při stejných podmínkách. Dva notebooky na fialovém pozadí a absence dalších specifikací totiž důvěryhodnosti testu moc nepřidávají. To, že byly použity jiné aplikace pro provedení stejné úlohy, také do velké míry narušuje hodnověrnost srovnání. Přesto se podívejme, co chce vlastně Qualcomm tvrdit.