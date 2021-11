Test solid-state baterií QuantumScape ukázal mnohem lepší životnost, než byl cíl

QuantumScape, která vznikla před 11 lety a kterou mají mnozí (nejen laická, ale mnohdy i odborná veřejnost) za podvodný startup i kvůli tomu, že ještě stále nemá nic na trhu, se snaží ukázat, že nejde o pochybný podnik. Zda tomu tak bude, to pochopitelně ukáže až čas. Připomeňme, že společnosti věří např. automobilka Volkswagen, která do ní investovala nemalé peníze, mezi investory je i Continental, SAIC Motor nebo Mobile Power Solutions (MPS). Vývoj akumulátorů je běh na velmi dlouhou trať a od nápadu přes první laboratorní vzorky, testovací vzorky u partnerů až po sériovou výrobu to mnohdy zabere klidně 10-15 let. Společnost, která vznikla před 11 lety a kterou mají mnozí (nejen laická, ale mnohdy i odborná veřejnost) za podvodný startup i kvůli tomu, že ještě stále nemá nic na trhu, se snaží ukázat, že nejde o pochybný podnik. Zda tomu tak bude, to pochopitelně ukáže až čas. Připomeňme, že společnosti věří např. automobilka Volkswagen, která do ní investovala nemalé peníze, mezi investory je i Continental, SAIC Motor nebo Breakthrough Energy Billa Gatese. Co ale víme, je to, že nechala otestovat své akumulátory u společnosti

V tomto případě jde o jednovrstvé lithiové akumulátory typu solid-state bez anody. Ta se tvoří dynamicky při nabíjení článku. Tvůrci si dali za cíl dosáhnout 80% kapacity po 800 nabitích a už i předchozí testy potvrdily, že výsledky jsou mnohem lepší. Testy samotné společnosti ukázaly 88-93 % , v dalších testech to bylo 92-93 % po 450 cyklech, případně 86 % po 1000 cyklech.

Společnost MPS vzala tři vzorky akumulátorů QuantumScape a při 1C nabíjení/vybíjení a 25°C teplotě měly po 800 cyklech stále zhruba 90,5 až 92,5 % původní kapacity. Rychlost poklesu byla o něco vyšší na začátku při prvních 200 cyklech (spadly asi na 96 %), pak už kapacita téměř neklesala a ke konci se její pokles začal zrychlovat jen mírně.

Pokud to přeložíme do řeči elektromobilů, tak v případě auta, které by na plný akumulátor ujelo 500 km, pak by po 800 cyklech mělo ujet stále ještě nějakých 455+ km. Zde připomeňme, že cyklem se míní nabití/vybití 100 procent, což může být jednou 100 % nebo také dvakrát 50 % a podobně (každé připojení k nabíječce není jeden cyklus). Uvážíme-li, že během těchto 800 cyklů je průměrná kapacita článků asi okolo 95-96 % maxima, pak by to znamenalo ujetí asi 380 tisíc km, po kterých by akumulátory byly stále na nějakých 91 % původní kapacity. Tedy s vidinou dalších stovek tisíc km, než se stanou příliš opotřebenými. Patrně by běžné auto přežily minimálně jednou, ne-li vícekrát.



Otázkou ale samozřejmě zůstává, jak moc se změní životnost akumulátorů při jiných teplotách a vlivem stáří (ono ujet 380 tisíc km bude trvat mnoho a mnoho let). Toto může s výsledky ještě zamíchat, ale i kdyby byla životnost (80 % původní kapacity a více) na kilometry jen poloviční, než by se zdálo v řeči výše uvedených čísel, stále by to bylo několik set tisíc km. Zde by ale bylo dobré podotknout, že v testu šlo o jednovrstvé verze, přičemž pro elektromobily se počítá s vícevrstvými variantami. A u nich zatím ještě moc testů nemáme, takže nás ještě může čekat překvapení. Zda milé nebo nemilé, to se teprve ukáže.



