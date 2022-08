QuantumScape úspěšně otestoval i 24vrstvé solid-state akumulátory

QuantumScape je jednou z mnoha firem, které se snaží vyvinout nové akumulátory typu solid-state, tedy s pevným elektrolytem. Je to zhruba čtvrt roku, co oznámila úspěšné testy 16vrstvých modelů a už tu máme podobný výsledek i u 24vrstvých. Ty jsou vyvíjeny v tradičních velikostních formátech i proprietárním formátu společnosti. 24vrstvé články nyní i při 15minutovém rychlonabíjení dokážou dosáhnout životnosti 600 cyklů a stále cyklují (tzn. ještě neklesly pod 80 % původní kapacity). Při 400km dojezdu elektromobilu by to znamenalo životnost přes 215 tisíc km, což by stačilo průměrnému evropskému autu. Životnost se dá významně navýšit zvýšením dojezdu (500km dojezd by už znamenal životnost 270 tisíc km) i navýšením bufferu.