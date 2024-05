Rabbit R1 v recenzích propadá jako jeden z nejhorších gadgetů na trhu

Když se před 4 měsíci představilo mobilní zařízení, zaznamenalo sice nemalý počet předobjednávek, současně jsme ale nastolili otázku, zda takové zařízení může mít dlouhodobý úspěch. Neřeší žádný významný praktický problém, je to další zařízení do kapsy (což je problém, ostatně být "druhým" zařízením pomohlo k smrti kompaktům), má menší obrazovku než smartphone, nízký výkon a je málo univerzální. A nyní vychází ven první recenze, které toto potvrzují, a možná je to ještě horší, než se čekalo. Nepříliš dobrý koncept je totiž navíc ještě hodně špatně proveden.