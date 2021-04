Radeon Pro s Navi 21 se ukázal a akcionáři vítají akvizici firmy Xilinx

Kupodivu ale ani sám autor fotografií neví, jaký konkrétní model mu vůbec přistál před objektivem, ovšem evidentně jde o Navi 21 (dle kondenzátorů na zadní straně PCB). Nevíme jen, zda půjde o ekvivalent běžného Radeonu RX 6800, 6800 XT, nebo snad 6900 XT.

Jde to také první Radeon s Navi 21, který má ještě klasický chladič s radiálním ventilátorem, na něž tak AMD ještě zcela nezanevřelo. Nevýhodou takových chladičů bývá vyšší hlučnost, ale na druhou stranu je teplý vzduch posílán ihned mimo skříň, takže karta svým teplem alespoň nezatěžuje zbytek počítače.

V druhé části zprávy se budeme věnovat plánované akvizici firmy Xilinx, která pro AMD představuje vstupenku do světa moderních FPGA. Máme už od loňského října potvrzeno, že AMD bude o Xilinx usilovat , ovšem to pochopitelně automaticky neznamenalo, že se akvizice opravdu uskuteční. Nyní je však tento obchod posvěcen z řad akcionářů obou firem, a to dle tiskové zprávy velice vřele. Jedná se tu přitom o cca 35 miliard dolarů, čili pro AMD jde o obrovské sousto.