Radeon RX 6000S: 6nm refresh mobilních RDNA2?

Částečný přechod firmy AMD na 6nm proces by teoreticky mohl zvýšit celkovou kapacitu, kterou má k dispozici u TSMC. To ale závisí na jedné podstatné věci.





Jak nám ukazuje graf od firmy TSMC, proces N6 bude velice významný a v této době by už měl z hlediska počtu zpracovávaných waferů v podstatě dostihnout starý známý proces N7. Otázka je, co to znamená pro počet waferů, respektive celkovou kapacitu. Ta se jistě s ohledem na počet vyrobených tranzistorů zvýší už jen kvůli vyšší hustotě procesu N6, ale nevíme o kolik. Těžko ale půjde o to, že by ke kapacitám procesu N7 měly přibýt další v rámci procesu N6 a spíše půjde o jejich konverzi, ostatně N6 se dá považovat za evoluci procesu N7

Ale i tak není zanedbatelné to, že stejně složité čipy vyráběné pomocí N6 budou o 15 % menší než čipy tvořené procesem N7. Právě to se odrazí na celkovém objemu kapacit, zvláště pokud zůstane defektnost na stejné úrovni, o čemž ostatně TSMC už mluvilo. Nad uvedeným grafem se píše konkrétně o "D0 performance", která představuje počet chyb na plochu (obvykle milimetr čtverečný, ale to je v podstatě jedno). A pokud má zůstat D0 stejná jako na procesu N7, znamená to v podstatě stejný počet chyb na wafer, takže vzhledem k celkově menším čipům bychom z jednoho waferu logicky měli získat více zdravých čipů.

I to může stát za snahou firmy AMD alespoň částečně přejít na 6nm proces a vzhledem k výše řečenému má smysl využít N6 především pro větší čipy, čili GPU a ne CPU čiplety. Na druhou stranu, už dříve se také mluvilo o 6nm CPU Zen 3+, ale ještě uvidíme, co zrovna z toho bude.

Server VideoCardz cituje svůj zdroj (Disclosuzen), který už dříve poskytoval přesné informace a nedávno poskytl i fotky a informace o chystané sadě AMD 4800S . Nyní nám sděluje, že na 6nm procesu budou tvořeny čipy pro "AMD Radeon RX 6000S Mobile Graphics", tedy oprášené mobilní RDNA2.

Více ale stále nevíme, takže není jasné, jaké konkrétní čipy pro řadu RX 6000S si má AMD chystat, zda to potká i desktopové a jak vůbec se mají lišit od dnešních verzí. Je ale pravděpodobné, že tyto novinky by se mohly na trhu ukázat po boku chystaných APU generace Rembrandt, přičemž AMD bude nová GPU potřebovat i proti oprášeným GeForce a zbrusu novým ARC Alchemist. A mimochodem, právě Intel by měl nejdříve vyslat na trh mobilní verze svých Alchemist, takže z tohoto hlediska dává smysl, že se mluví rovněž pouze o mobilních RX 6000S.

