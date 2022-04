Radeon RX 6400 od AIB potichl vklouzl na trh, ceny zatím nenadchnou

2), přičemž jsou dle AMD by možná ponechalo svůj Radeon RX 6400 jen na OEM trhu, ovšem přišel Intel a připravil karty s GPU G11, které zřejmě "posunou" výkon aktuálního low-endu na nižší příčky. AMD tak zřejmě nechce tyto příčky Intelu jen tak přenechat, zvláště když má lepší výchozí pozici. Jeho Navi 24 jsou totiž výrazně menší čipy než G11 (107 oproti 157 mm), přičemž jsou dle benchmarků firmy AMD naopak výkonnější. Jinak jde z hlediska zbytku výbavy, a to především pamětí, o naprosto srovnatelné karty.

AMD přitom zákazníky svým Radeonem RX 6500 XT nijak nenadchlo, ostatně jde o kartu se slabým poměrem výkonu a ceny, který je srovnatelný spíše s hi-endem, což rozhodně není chvályhodné. Radeon RX 6400 je ještě výrazně slabší karta než 6500 XT (cca 3,6 oproti 5,8 TFLOPS), ale jistě bude moci soupeřit přinejmenším se slabší verzí G11 na kartách A350.

Nyní se na trhu v Číně i jinde začaly objevovat AIB verze RX 6400, jako je třeba MSI Radeon RX 6400 AERO ITX nebo pak i model nám málo známé čínské značky TAA. AMD se přitom nepochlubilo, že takové karty vyslalo do maloobchodu, ale tomu se ani nelze divit.

Dozvídáme se také, že specifikace se budou v případě GPU velice podobat OEM verzi, ale jde tu o takty a ty se pochopitelně budou lišit model od modelu. Uvedeme si tak jen pro příklad takty 2039 (Game clock) a 2321 MHz (Turbo). Ovšem OEM model má 16Gb/s paměti GDDR6, které přinejmenším na jednom AIB modelu vystřídaly jen 14Gb/s verze.

Zatím také můžeme jen odhadovat, jaké mohou být ceny těchto karet. V nejmenovaném obchodu ze španělsky mluvící země stojí zmíněný model od MSI jen o trošku méně než GTX 1050 Ti a pak tu je cena 1600 juanů, čili asi 250 USD/5500 Kč. Pokud by měly platit takové ceny, pak by byl Radeon RX 6400 u nás neprodejný, neboť RX 6500 XT se dá už běžně pořídit ve verzi MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC za cenu pod 6000 Kč a vzhledem k výkonu bychom si představovali spíše něco kolem 4000 Kč.

Nikdo ale neříká, že AIB Radeony RX 6400 dorazí i do našich končin či obecně na západní trh, takže uvidíme, ostatně pokud mají být mírně levnější než GTX 1050 Ti, znamenalo by to u nás cenu alespoň kolem 4500 Kč.

