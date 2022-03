Radeon RX 6400 skutečně přijdou do obchodů od AIB výrobců

Radeon RX 6400 je založen na GPU Navi 24, prvním 6nm grafickém čipy firmy AMD a je možné, že také posledním, pokud mají oprášené výkonné Radeony využít stejné čipy a jen rychlejší paměti a generace RDNA 3 už přejde na 5nm proces. Slabší RDNA 3 by ale mohly využít dnešní N6, ale to už předbíháme a odbočujeme z tématu.

Jde tu tedy o nejslabší desktopový Radeon, který je zatím k dispozici jen pro OEM výrobce, čili jako takový nemá ani stanovenou oficiální cenu, neboť se samostatně neprodává. Jeho Navi 24 je vybaveno 768 Stream procesory na taktu až 2321 MHz, což dává výkon 3,5 TFLOPS v FP32. Dále tu máme paměťový subsystém se 16 MB Infinity Cache přímo v GPU a 4 GB paměti GDDR6 na 64bitovém rozhraní, které při 16 Gb/s poskytují propustnost 128 GB/s.

Není to tak karta, o kterou by měli stát hráči lačnící po kvalitním zážitku moderních AAA her, ostatně zákazníci nejsou nadšeni ani z Radeonu RX 6500 XT, který má mnohem vyšší výkon (až 5,8 TFLOPS). Ten totiž brzdí kapacita pouze 4 GB paměti a problémy mohou působit také pouze čtyři linky PCIe 4.0, které v případě využití na sestavě podporující jen PCIe 3.0 tvoří vedle paměti další úzké hrdlo.

Ovšem Radeon RX 6400 je sám o sobě slabá karta, kterou 4 GB paměti a PCIe 4.0 x4 už asi moc neomezí a mohlo by jít navíc i o velice levnou kartu. Dobře totiž víme o tom, že už Radeon RX 6500 XT se na západě začal prodávat i výrazně pod cenou, což je způsobeno právě i jeho slabou výbavou a velice konzervativním pokrokem oproti kartám RX 5500 XT, čili nyní v době, kdy už nedostatek karet mizí a ceny se snižují, ztrácejí zákazníci zájem především o takovéto zboží. Tomu bohužel zatím ještě neodpovídá situace v českých obchodech, kde jsou RX 6500 XT přinejlepším za cenu 5500 Kč s daní a dolů se jim moc nechce.

Jde tu ale o to, že AMD a jeho AIB partneři by si měli uvědomovat, že v podobě Radeonu RX 6400 vypustí na trh už velice slabou kartu a tomu by měli přizpůsobit také doporučenou cenu. O tom, že se chystá, svědčí přitom čerstvý záznam od firmy Gigabyte, který se týká modelu RX 6400 Eagle.



Proč by ale AMD mělo vypouštět na trh takové karty? Hlavním důvodem může být to, že si Intel chystá své DG2 a mezi nimi právě i podobně slabé verze založené na čipu se 128 EU . Pak je pochopitelné, že AMD bude chtít mít na trhu odpovídající karty. Řada zákazníků by také mohla ocenit to, že RX 6400 je jediná karta RDNA 2, která si díky TBP 53 W vystačí i s energií jen ze slotu PCIe. RX 6500 XT už má totiž TBP 107 W, což už slot se svým limitem 75 W nezvládne.

