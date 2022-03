Intel představí první Arc Alchemist 30. března

Intel totiž ještě na začátku ledna sliboval, že Arc Alchemist přijdou během prvního kvartálu, čili do konce března, přičemž tato zmínka byla krátce poté ze stránek Intelu vymazána . Po krátkém mlčení dala firma vědět, že první kvartál stále platí , ale budou to jen "první z Arc Alchemist". Snad nikdo přitom nečekal, že během prvního letošního kvartálu Intel vrhne na trh vše, co má připraveno, tak ostatně nefunguje ani AMD s NVIDIÍ. Bylo ale zřejmé, že v případě Intelu to bude znamenat v podstatě odklad a mohli jsme se připravit na skromný "paper launch", čili formální představení produktů, které ve skutečnosti dorazí až později. Jaká je skutečnost?