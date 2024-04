Radeon RX 8900 XTX mohla být karta s o 50 % vyšším počtem Shader Engine

AMD to s architekturou RDNA 4

to s architekturou nechce hnát do high-endu , to už je známá skutečnost. Nástupci Radeonů RX 7900 byli zrušeni a očekávat máme akorát Navi 44 pro low-end, která bude mířit někam k GeForce RTX 4060 Ti až Radeonu RX 7700 XT, a Navi 48 v mainstreamu, kde se očekává výkon dnešní RTX 4080 a možná budoucí RTX 5070. Výše bychom se dostat neměli, nicméně nyní prosakují informace o tom, jak připravovaná high-endová karta s RDNA 4 (patrně Radeon RX 8900 XTX) vlastně měla vypadat. Tyto karty jsou označovány jako Navi 4X nebo Navi 4C a proti Navi 31 s 6 jednotkami Shader Engine (SE) jich tu mělo být 9, tedy o 50 % více.

Otázkou ale je, kolik by tu bylo jednotek CU. Zachovala-li by si karta stejnou konfiguraci 16 CU na jeden SE, hovořili bychom o 144 CU, což je už dost vysoké číslo. Nicméně třeba takový Radeon RX 7700 XT má tento poměr 20 CU na jeden SE (3 SE a 60 CU), což by nás při 9 SE dostalo už na 180 CU, tedy skoro dvojnásobek dnešního stavu. Na internetu se objevily dokonce také zvěsti (autorem byl @adroc_thurston), který tvrdily, že to bylo dokonce nemálo přes 200 CU. Kolik to skutečně bylo, to se asi jen tak nedozvíme, ale asi si můžeme být docela jisti, že to bylo alespoň 144, a i to by znamenalo velmi vysoký výkon blízko úrovně dnešní GeForce RTX 4090.

Připomeňme ještě, že prozatím jen vše nasvědčuje tomu, že AMD nepředstaví high-endové karty, oficiálně to ale potvrzeno nebylo.