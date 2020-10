Radeony RX 5700 a 5700 XT už prý končí a nevyrábí se

AMD na konci tohoto měsíce představí nové Radeony Navi 2X a zatím tu máme jen nepotvrzené spekulace, že mezi ně budou patřit verze s čipy Navi 21, Navi 22 a Navi 23. Právě Navi 22 by se svými 40 CU měly představovat nástupce pro Navi 10, GPU v kartách Radeon RX 5700.

jeden z nových Radeonů RX 6000

O GeForce Turing se přitom říkalo před nástupem Ampere to samé a nyní v přímém přenosu vidíme, že právě Turingy skutečně mizí z trhu. Ostatně NVIDIA velice dobře věděla, že vedle Ampere už budou neprodejné, tedy bez velice výrazných slev, nicméně zatím nedokázala připravit dostatek nových Ampere a nyní dokonce ještě odložila nástup RTX 3070 . Bude to v případě AMD jiné? To uvidíme.

GPU Navi 10 pro sérii RX 5700 se tak dle Cowcotland už nevyrábí a pokud tomu máme věřit, je zřejmé, že tu může být jeden hlavní důvod. Nové Navi 22 by dle toho měly nabídnout mnohem vyšší výkon i poměr výkonu a ceny, že RX 5700 nebude mít smysl dávat do nabídky. Ovšem to bychom zapomněli na jednu důležitou věc. Ono to už platí, a to díky NVIDII, která nástupem Ampere pochopitelně nezařízla jen generaci Turing, ale i konkurenční Navi.

A cena Radeonů přitom neklesá, ale v poslední době možná spíše roste, což by u nás mohlo být způsobeno opět se zhoršujícím kurzem koruny, jenomže server VideoCardz uvádí grafy, dle nichž i ceny Radeonů v USD v posledních měsících vzrostly. Ovšem jen mírně a i to nemusí mít zatím nic společného s údajným ukončením výroby.

Svým způsobem je to tak dobrá zpráva, dle níž se dá usuzovat, že nová generace Navi 2X by měla být skutečně dobrá. Však můžeme porovnávat s kartami Polaris, které z trhu nezmizely ani po nástupu prvních Navi, i když za tím stálo i to, že začaly být nabízeny jako levnější modely, pro něž zpočátku generace Navi nenabízela alternativu.

Vedle série RX 5700 ale také nelze vynechat karty RX 5600 (XT), jež jsou založeny také na Navi 10 a na trhu zatím nejsou ještě ani rok. Jich se sice ukončení výroby dle Cowcotland zatím netýká, ale to by postrádalo smysl, leda by AMD skutečně nechávalo vyrábět čipy Navi 10 dál a s tím, že i bezvadné kusy využije jen v osekané podobě. Pak by to také znamenalo, že Navi 23 zřejmě přijde na řadu až někdy později po Navi 21 a 22.



