Radeony RX 6000 už se rozbalují, dostupnost nevypadá dobře

Narážíme tím pochopitelně na Azorovu odpověď na tweet z konce září, kde Chief Architect of Gaming Solutions & Marketing reaguje na narážku, že vypuštění Radeonů bude stejně papírové jako v případě NVIDIE. A samozřejmě zde nejde o oněch deset dolarů, jako spíše o další slib ohledně dostupnosti, který tímto firma AMD může porušit, jako už několikrát porušila. Stále ale nebudeme předbíhat a už předem hodnotit nástup série RX 6000 a dáme červeným šanci se ukázat, ale přesto se podíváme na to, co o dostupnosti říkají australští HardwareUnboxed