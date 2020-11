Radeony RX 6800 a 6800 XT jsou na trhu, jak vypadají testy a dostupnost?

Aktualizace: tak přece jen jsme se dočkali, nové karty se půl hodiny po začátku prodeje objevily skladem za 17 a 19 tisíc korun. Čili opět, kdo chtěl a vytrval, dostal možnost si nový Radeon u nás koupit, a to za ještě slušné ceny.

Dále pokračuje aktualita v původním znění:

AMD se na rozdíl od NVIDIE rozhodlo, že svým zákazníkům nedá ani minutu na to, aby si mohli před začátkem prodeje projít recenze a dle nich se rozhodnout, zda si koupit novou GeForce, anebo Radeon. To není moc pěkné, a to zvláště s přihlédnutím k tomu, jak se v posledních dnech mluvilo o chabých zásobách nových Radeonů a dle toho se dalo počítat s tím, že i ti nejvíce spěchající zákazníci budou mít velké štěstí, když jim některý z nich přistane v košíku. Natož pak ti, kteří se alespoň krátce podívají na výsledky několika testů.

V tomto ohledu je pak úplně jedno, zda budou úvodní zásoby relativně bohaté, nebo ne. Je prakticky jisté, že nové Radeony budou zakrátko vyprodány, a to zvláště i kvůli očekávaným útokům scalperů a jejich botů. Firma AMD tak svým přístupem v podstatě nepokrytě láká pouze ty, kteří nakupují bez rozmyslu, neboť si musí být velice dobře vědoma toho, že kdo zaváhá, v nejbližší době si koupí leda předraženou kartu z druhé ruky. To samozřejmě nemusí platit všude, neboť například u nás scalping takřka neexistuje, ale také jsme mnohem menší trh s nižší kupní silou.



Grafické karty AMD Radeon RX 6800 a 6800 XT jsou tak už oficiálně na trhu a my se můžeme podívat jednak na přehled karet s novými informacemi , recenze (viz odkazy serveru VideoCardz ) a také na to, jaká je, byla či nebyla jejich dostupnost v českých obchodech. Jak jsme také dnes psali , některé obchody v zahraničí vyřešily problém scalpingu prostě tak, že si zákazníci musí pro svůj Radeon dojít osobně, takže se začaly objevovat staré dobré fronty plné židlí i stanů.

Úderem 15. hodiny a ani v následujících minutách se v našich největších obchodech neobjevilo zhola nic, co by připomínalo nejnovější grafickou generaci firmy AMD, ostatně ta má být během prvního týdne prodeje k dispozici pouze v referenční podobě přímo od AMD a až pak mají nastoupit verze od Sapphire, Asus, MSI, Gigabyte a dalších firem. A Radeony přímo od AMD na našem trhu zpravidla nenajdeme, což se evidentně nezmění ani s nástupem série RX 6000. AMD mimochodem pro koupi nové karty odkazuje na následující obchody, kde se však v tuto dobu nedá sehnat nic a k nalezení není ani žádná konkrétní nabídka s všeříkajícím "Těšíme se".

Dle zběžného pohledu na výsledky testů však AMD dodalo to, co slibovalo. V případě výkonu v Ultra HD je RX 6800 XT zhruba na úrovni RTX 3080 a RX 6800 je někde mezi touto dvojicí a kartou RTX 3070, čemuž odpovídá i cena. V testech serveru techPowerUp však RX 6800 XT zaostává za RTX 3080 už více, ale také je tento Radeon levnější než GeForce.

Srovnání výkonu nových generací je ale velice složitá věc, na kterou se dá dívat z mnoha úhlů. Máme tu i výkon v ray tracingu, funkci Smart Access Memory, možnosti přetaktování, spotřebu, kapacitu RAM a další záležitosti, které jsou pro každého jinak významné. My se ještě dnes zaměříme právě na novinku v podobě Smart Access Memory.



