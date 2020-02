Raspberry Pi 4 v nové revizi má opravený USB C

Problém s portem USB C naštěstí nebyl zas tak závažný, aby bylo nutné Raspberry Pi 4 stahovat z prodeje nebo jinak promptně reagovat. V případě problémů s napájením bylo řešení prosté, a to pořídit si jiný a pokud možno hloupý USB kabel s koncovkou C.

Dle specifikací by totiž mělo být USB-C zapojeno tak, že každý z jeho pinů CC na desce bude mít vlastní 5,1kΩ odpor. V tomto případě byly ale oba CC zapojeny přes jeden takový odpor a chytré kabely to vyhodnotily tak, že bylo napojeno nějaké audio příslušenství, takže do USB portu počítače neposlaly potřebné napájení.

Řešení tak bylo v principu snadné, ovšem je zřejmé, že si vyžádalo zásah do PCB a vytvoření nové revize. Ty by právě nyní už měly být k dispozici, jak udává The Register a budou pracovat i s těmi lepšími kabely určenými pro rychlé USB 3.1 a 3.2. Ostatně těch by bylo pro účel pouhého napájení Raspberry Pi stejně škoda a pro to postačí i ten nejobyčejnější model.

Později jsme se ale také dozvěděli o problému s Wi-Fi při využití rozlišení 1440p , kdy dochází k rušení signálu, ale o tomto tématu se zdroj nezmiňuje. V rámci nové revize se ovšem také posunul přepínač WLCSP SD card voltage switch na vrchní stranu, a to aby byl lépe chráněn před poškozením.

Dle Raspberry Foundation se nejlépe prodává 4GB verze Pi 4, což sama nadace nečekala a mělo se za to, že nejrychleji budou z regálů mizet 2GB verze, ovšem jistě je to příjemné překvapení vzhledem k tomu, že z prodeje 4GB Pi 4 jsou pochopitelně vyšší tržby.

