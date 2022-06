RDNA 3 nabídne přepracované CU, vysoké takty i lepší ray tracing

AMD Radeon RX 7000 už očekáváme především jako vícečipová GPU, která mohou být složena i ze šesti samostatných, ale úzce propojených kousků křemíku. AMD také nedávno potvrdilo , že můžeme počítat s růstem spotřeby oproti aktuální generaci, což je jednoduše důsledek i toho, že NVIDIA má jít se spotřebou velice výrazně nahoru. A v podstatě již šla v rámci generace Ampere, a to ze 350 na 450 W, což je dostatečně jasná předzvěst věcí příštích.

AMD ovšem tvrdí , že samo tak radikální v navýšení spotřeby nebude, ale je jasné že bude muset reagovat, neboť kdyby ne, bylo by z hlediska výkonu zvláště hi-end karet ve značné nevýhodě.

Nyní se od Davida Wanga (via wccftech ), senior viceprezidenta z divize Radeon Technologies Group, dozvídáme o dalších vlastnostech nových GPU generace RDNA 3. Jednak bylo opět potvrzeno využití 5nm procesu a pokročilých technologií pouzdření čipů, což prostě a jednoduše znamená vícečipová GPU. Pak se ale dozvídáme i o přepracovaných jednotkách CU (Compute Unit), které budou mít rozšířené schopnosti, co se týče ray tracingu, optimalizovanou grafickou pipeline a také se můžeme těšit na vyšší takty a vylepšenou energetickou efektivitu. Konkrétnější Wang nebyl a pochopitelně zatím ani nemohl být, ale co se týče efektivity, už ze starších vyjádření zástupců AMD víme, že RDNA 3 má nabídnout více než 50% zlepšení poměru výkonu a spotřeby.

Vedle toho ale uvedl, že AMD pracuje na jistém hybridním přístupu, který bude znamenat propojení rasterizace a ray tracingu, čili AMD bude chtít zajistit, aby grafika her mohla využívat vysoký výkon daný použitím rasterizace a vysokou věrnost díky ray tracingu. Otázka je, co to konkrétně znamená, neboť kombinace rasterizace a ray tracingu je dnes zcela běžná. Jen některé hry jako Quake RTX využívají plně ray tracovanou či dokonce path tracovanou grafiku a moderní AAA hry se mohou omezit třeba jen na ray tracované stíny či odrazy.

David Wang se ještě na závěr své řeči věnoval multimédiím a rozhraní chystaných karet. Bude tu tedy vylepšený engine s podporou moderních kodeků jako AV1 a dále už i podpora rozhraní DisplayPort 2.0. Tu sice již mohou nabídnout i první karty Intel Arc, ale v tomto případě není třeba spěchat, neboť na trhu ještě chybí příslušné monitory, což by měly být zvláště dobře vybavené (a drahé) modely s vysokým rozlišení, obnovovací frekvencí a HDR.