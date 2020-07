Chieftec Scorpion 3: prosklený middletower

Chieftec Scorpion 3 je tak další variace na původní model Scorpion , od nějž se tak moc lišit nebude a pokud ano, pak můžeme doufat, že to bude jen k lepšímu. Dále můžeme připomenout i model Scorpion II , jenž už je dodáván s dálkovým ovladačem pro RGB LED ventilátory, ovšem jinak jde v podstatě o stejnou skříň, jako je původní Scorpion. Odhodlal se tak Chieftec v rámci nového modelu k zásadnějším vylepšením a změnám? To uvidíme.

- klikněte pro zvětšení -

Pokud bychom měli srovnat nový Scorpion 3 se staršími verzemi čistě dle prvního pohledu na exteriér, dalo by se říci, že změny jsou jen kosmetické. Máme tu jednak odlišně přimontovaný boční skleněný panel a na předním panelu dole přibylo plastické logo výrobce a to je vše, co se dá vypozorovat, tedy ještě kromě chybějícího displeje pod předním panelem, který ale neměla už druhá verze. To ale ještě nic neznamená.





Scorpion 3 dorazil v klasickém obalu, který poukazuje na 4 hlavní taháky, a sice 120mm A-RGB ventilátory Rainbow, levou bočnici a čelo z temperovaného skla, RGB dálkový ovladač a také kompatibilitu se všemi A-RGB platformami základních desek. Až na poslední bod jde o stejné záležitosti jako dříve, kdy se Chieftec namísto zmíněné kompatibility chlubil nabídkou předních I/O portů, i když sestava HD Audio, 2x USB 3.0 a 1x USB 2.0 k tomu nedávala důvod.

Na svých stránkách pak Chieftec upřesňuje, že Scorpion 3 nabídne namísto ventilátorů Rainbow Ring verze Rainbow z řady Tornado, takže uvidíme, co to vůbec znamená, dále to je jednodušší instalace levé skleněné bočnice s "inovativním mechanismem" s přítlačnými šroubky (o inovaci se však nedá mluvit) a co víc, na to už budeme muset případně přijít sami. A to třeba i s pomocí specifikací.



Model Chieftec Scorpion 3 (GL-03B-OP) Celkové rozměry 436 x 202,5 x 490 (H x Š x V)

Hmotnost 6,9 kg Materiál 0,6mm SPCC, plast, sklo Kompatibilita Mini ITX, Micro ATX, ATX

max. 166mm vysoký CPU chladič

max. 349 mm dlouhé karty max. 200 mm hluboký zdroj Šachty 0x 5,25" externí

2x 3,5" interní

2x 2,5" interní Přední I/O panel HD Audio, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 Sloty 7x Chlazení / vodní chlazení 1x 120mm vzadu (RGB ventilátor Rainbow)

3x 120mm vepředu (3x RGB ventilátory Rainbow) 2x 120mm nahoře regulace otáček ventilátorů 1x přední 240mm radiátor 1x vrchní 240mm radiátor

Co se týče rozměrů, ty jsou stejné až na výšku 490 mm oproti původním 505 mm, přičemž skříň je skutečně vysoká 490 mm se vším všudy, takže nejde jen o to, že by šlo o její výšku bez započtení jejích nohou. Hmotnost zůstala stejná a stejně tak volba stavebních materiálů.

Do výčtu podporovaných formátů desek přibyl Mini-ITX, ovšem ten by měl být vzhledem k provedení traye podporován i předchozími verzemi, jen se nedostal do jejich specifikací. Menší změny jsou v podpoře 166 mm vysokého procesorového chladiče (dříve 160 mm, zřejmě kvůli jinému uchycení levé bočnice) a podpora karet se v podstatě nezměnila (349 mm vs. 350 mm). Přibyla také specifikace pro maximální hloubku napájecího zdroje, a to 200 mm.

Nabídka předního panelu s I/O porty zůstala stejná a čítá celkem tři porty USB, z toho dva verze 3.0 a dva 3,5mm audio konektory pro mikrofon a sluchátka. Počet záslepek pro karty zůstal na 7 a stejně tak i možnosti chlazení, ovšem s tím, že Chieftec obměnil ventilátory.

Dle specifikací je tak největší změnou rozdíl ve výšce skříně.

Zpracování skříně Čelo této skříně je tvořeno plastovým rámem, do nějž výrobce zasadil kouřové sklo, pod nímž se pak rýsují 3 ventilátory. Ty jsou už dle prvního pohledu výrazně odlišné od těch, které byly použity ve skříni Scorpion II , neboť v té šlo o jedenáctilopatkové modely, zatímco tyto mají 7 lopatek. Dole pak objevíme přilepené plastické logo firmy Chieftec.



Je zřejmé, že skrz toto čelo skříně se k ventilátorům žádný vzduch nedostane, takže k tomuto účelu musí posloužit něco jiného, a sice jako obvykle průduchy v bocích předního panelu a také otvor vespod. Celkově je to ale velice chabý prostor, kudy může dovnitř vnikat čerstvý závan, a proto ani nebude mít smysl přední ventilátory honit na nejvyšší otáčky.

- klikněte pro zvětšení -

Ukazuje se tu také v rámci řady Scorpion nový, ale rozhodně ne inovativní systém pro připevnění bočnice. Dříve tu byly šrouby v každém rohu skleněného panelu, neboť šlo v podstatě jen o tabulku skla. Nyní na ni ale Chieftec nalepil kovové rámečky, díky nimž ji můžeme zasunout do konstrukce skříně stejně jako běžnou bočnici a zajistit přítlačnými šroubky vzadu, což je jednak pohodlnější a pak i rychlejší. Bočnice také navíc na skříni lépe sedí a není mezi ní a šasi mezera.





- klikněte pro zvětšení -

Pravá bočnice má klasické provedení a jde o prostý plechový panel z 0,6mm SPCC plechu. Zajištěna je stejně jako druhá skleněná pomocí dvou přítlačných šroubků a také na této straně máme v předním panelu průduchy.

- klikněte pro zvětšení -

Provedení vrchní části skříně Scorpion 3 je zcela stejné jako u předchozích dvou verzí, čili I/O panel v přední části má výbavu jednoho USB 2.0, dvou USB 3.0 a dvou audio konektorů. Velké tlačítko je hlavní vypínač a malé na opačné straně zase reset. Obě tlačítka mají stále velice nízký zdvih, takže pokud vám po domácnosti neustále leze něco, co má malé tlapky a rádo šplhá, doporučoval bych zvláště Power ani nezapojovat, anebo si v systému alespoň nastavit, aby jeho stisk neznamenal okamžité vypnutí počítače.

Pozice pro dva horní ventilátory či 240mm radiátor je opatřena prachovým filtrem, či možná spíše filtrem proti padání nečistot dovnitř. Jde o kus perforovaného plastu, na jehož okrajích jsou magnetické pásky, takže jej lze okamžitě a snadno sejmout pro vyčištění.

- klikněte pro zvětšení -





Vespod máme dva další prachové filtry, a to jednak pod pozicí zdroje a pak vepředu. A pozor, na rozdíl od starších skříní se zde Chieftec rozhodl vylepšit filtr pod pozicí zdroje, který už nemá stejné provedení jako ten přední. Má pevný plastový rámeček a díky tomu je možné jej konečně i snadno zasunout zpět do pozice, aniž bychom museli skříň dávat na bok. To je možná významnější změna, než je výměna ventilátorů za ještě svítivější.