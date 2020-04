QNAP QTS FileStation 5: aplikace pro správu dat

FileStation 5. Ten je souborovým manažerem NASu, tedy tou primární funkcí celého stroje. Podíváme se např. na propojení s cloudovými službami nebo kancelářskými balíky od Microsoftu, Googlu a dalších.

Před pár týdny jsme se podívali na operační systém QNAP QTS 4.4.1 . Ve stručnosti jsme si představili základní moduly a funkce, přičemž se ukázalo, že NAS vybavený tímto systémem je v podstatě plnohodnotným počítačem s linuxovým operačním systémem. Dnes budeme pokračovat a zaměříme se na jednu ze součástí,. Ten je souborovým manažerem NASu, tedy tou primární funkcí celého stroje. Podíváme se např. na propojení s cloudovými službami nebo kancelářskými balíky od Microsoftu, Googlu a dalších.

Aplikaci FileStation 5 nejprve uvidíte na hlavní ploše rozhraní NASu se systémem QTS 4.4.1. Stačí poklikat a měla by se otevřít. Při testu se mi ale stávalo, že pokud jsem byl mimo vlastní domácí síť a přistupoval k NASu zvenčí, na první pokus se obsahy disků někdy nenačetly, bylo potřeba FileStation zavřít a znovu otevřít. V takovém případě už běželo vše v pořádku.



klikněte pro zvětšení

Základní rozhraní aplikace se nijak zvlášť neliší od běžných OS. Vlevo je adresářová struktura, vpravo pak obsah daných adresářů. QNAP QTS se snaží koncipovat celý systém tak, že je možné do něj přidat takřka jakýkoli datový zdroj, aniž by uživatel nějak výrazněji vnímal, s čím vlastně pracuje. Mezi složkami tak může být samotný svazek disků na NASu, ale také sdílené složky z jiných počítačů, jiné NASy, cloudové služby jako Google Disk a jiné. Připojit lze i Linux Station a přetahovat data mezi systémem NASu a virtuálním linuxovým strojem, máme tu i funkci sdílení odkazů. Už na to nepotřebujete nějakou externí službu pro ukládání souborů. A právě na připojování různých typů zdrojů a vytvoření různých typů sdílení se podíváme v této první kapitole. Začneme však klasickými souborovými operacemi.



klikněte pro zvětšení

Přestože rozhraní vypadá podobně jako u běžného OS, jsou zde jistá omezení vyplývající z toho, že jde o aplikaci a operační systém jiného stroje běžící v prohlížeči. Např. tu máme možnost vybrat si řazení souborů a vytváření nových složek či souborů jako u jiných OS, nicméně těmito novými soubory mohou být jen dokumenty Office Online a nelze např. přenášet soubory z FileStationu do prostředí OS a naopak. Chybí zde tedy např. volba Vložit. Ta se ale automaticky objeví, pokud data přenášíte v rámci adresářů zaregistrovaných v NASu (tedy v rámci FileStationu) a v takovém případě vše funguje jako u jiných OS.



klikněte pro zvětšení

Samozřejmostí je i vyhledávání v horním panelu. Počítejte s tím, že se nedá vyhledávat na celém NASu (resp. svazku na NASu), ale jen zvlášť v jednotlivých složkách na něm. Pokud si svá data ukládáte např. do složky Public, nebudete mít problém, ale pokud je máte v kořenové struktuře NASu, což není vždy zrovna nejlepší nápad, budete muset prohledávat jednu složku po druhé. Pokročilé vyhledávání (vyvolává se šipkou v pravé části vyhledávacího políčka) umožňuje upřesňovat nastavení např. podle velikosti, data, typu dat a přístupové skupiny.

klikněte pro zvětšení

Z prostředí FileStationu se dá dělat spousta věcí a spolupracovat s dalšími funkcemi NASu. Jednou z možností je např. převádění video souborů tak, abyste si je pak mohli snáze přehrát na televizi (např. na nižší rozlišení, jiný kodek,...).

klikněte pro zvětšení

Co se týče záležitostí ohledně sdílení, začneme vytvořením sdílené složky. Tu vytvoříte na vybraném oddílu na disku a samozřejmostí jsou i další nastavení jako např. uživatelská práva nebo šifrování složky.



klikněte pro zvětšení

Tím nastavení pochopitelně nekončí a je zde ještě spousta dalších detailů. Prvně jsem měl trochu problém vytvořit složku tak, aby se správně celá nasdílela (i adresář jako takový) a neobjevily se jen soubory v kořenovém adresáři. To však záleží na tom, zda sdílení nastavujete z prostředí FileStationu nebo QSyncu. Dobré je tedy vytvořit sdílenou složku nejprve ve FileStationu a pak do ní nakopírovat data, než se snažit existující složku přemluvit k tomu, aby byla sdílená. Potřeboval jsem vytvořit složku sdílenou s jedním počítačem, ale ne s druhým, a zároveň mít specifickou strukturu adresářů. Nakonec se podařilo a sami si tak můžete vytvořit cloudovou službu dle vlastního přání.



Pokud si s tím ale nechcete moc hrát, pochopitelně máte možnost si k NASu připojit i klasické cloudové služby jiných poskytovatelů. Na to se ale podíváme až v další kapitole. Nyní si ještě ukážeme, jak lze nahradit např. různá úložiště souborů.



klikněte pro zvětšení

Opět je tu několik možností, jak nasdílet data. Můžete rovnou poslat odkaz e-mailem, nebo poslat odkaz na sociální sítě, jako je Facebook, Twitter, v nabídce je ještě i Google+ a několik dalších, o kterých jste nejspíš nikdy neslyšeli. Nejčastější ale bude asi vytvoření odkazu ke sdílení, který pak už jen pošlete třeba pomocí Messengeru nebo jiného komunikátoru.



klikněte pro zvětšení klikněte pro zvětšení

Nyní je jen otázkou, jak jste na tom s pevnou IP adresou, případně aktivací UPnP na routeru. Pokud nemáte pevnou IP, bude potřeba aktivovat UPnP, s čímž vám pomůže i samotná aplikace (na jiném místě), která se sama postará o nastavení routeru. Máte-li NAS za dynamickou IP, nejjistější je zasílat odkazy pomocí SmartShare. Je-li vše v pořádku, ostatní, kterým pošlete odkaz, mohou přistupovat ke složce a případně sem i ukládat soubory.

Další možností sdílení složky je vytvoření uživatelského účtu na NASu a nastavení sdílení této složky (na to se ještě podíváme později). To jsme měli několik základních možností sdílení dat z NASu a vytvoření vlastní cloudové služby. Pokud ale chcete využít i nějakou již existující cloudovou službu, není problém a do FileStation 5 ji poměrně snadno připojíte. Na to se podíváme v příštích kapitolách.