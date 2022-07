WD_Black D30 1TB: externí SSD pro hráče

Minule jsme otestovali malé stylové úložiště WD My Passport SSD a nyní se podíváme na druhý kousek této společnosti. Zatímco to první byla kompaktní stylovka,je o něco větší SSD určené pro hráče, a to zejména ty s herními konzolemi PlayStation 5 (archivace her PS5, hraní her PS4) nebo Xbox X/S (archivace) a One (hraní a ukládání). Kompatibilní je pochopitelně i s klasickým PC (Windows 10 a novější) nebo macOS (11 a novější). Do testu jsme vzali prostřední variantu s kapacitou 1 TB, přičemž v nabídce je ještě 500GB a 2TB verze.