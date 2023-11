Remedy restartuje vývoj projektu Vanguard, nově půjde o prémiovou hru Kestrel

Mnohými hráči dlouho očekávaná hra Alan Wake 2 vyšla teprve nedávno 27. října, navíc na PC zatím jen pro Epic Games Store, takže je skupina těch, kteří si ji zahrají později, až bude i na Steamu. Přesto uběhlo už dost času, aby si v Remedy mohli vyhodnotit, jak vlastně aktuální trh tento typ hry přijal, ať už jde o hodnocení v recenzích a od hráčů, nebo o komerční úspěch, protože v herní historii se mnohokrát ukázalo, že tyto aspekty vůbec nemusí jít ruku v ruce (tzn. že i výborně hodnocená hra může z hlediska prodejnosti skončit jako velký neúspěch).

A tento týden oznámili, že došlo k restartu vývoje jejich rozpracovaného projektu, který byl dosud známý pod kódovým označením Vanguard. Mělo jít o free to play (F2P) hru s důrazem na co-op v multiplayeru, čemuž by musel být vhodně uzpůsobený celý její koncept a také vývoj.

I nadále sice půjde o hru zaměřenou na co-op multiplayer, ale teď už o ní mluví jako o "prémiové hře", což je termín, který se používá pro hry s jednorázovou cenou za nákup pro plnohodnotný herní zážitek (případně lze za menší částky kupovat volitelná DLC, pokud jsou k dispozici, ale rozdíl je v tom, že na nich typicky hratelnost a úspěch hry nestojí). Zatímco u F2P her musí být obsah nebo přímo herní mechaniky uzpůsobené tomu, že by ji mohl hrát každý zdarma. Význam restartu herního vývoje také demonstruje změna kódového označení z dosavadního Vanguard na Kestrel. Výkonný ředitel společnosti Remedy Entertainment, Tero Virtala, to v tiskové zprávě okomentoval následovně:

“We have made some great strides in free-to-play and multiplayer development in Vanguard. After a lot of careful consideration, we believe that taking on a new direction where the game will be built more around Remedy’s core competences is the right way to go. We are creating another distinct Remedy game with Tencent’s continued support in making a great cooperative multiplayer experience.”

„Ve Vanguardu jsme udělali velký pokrok v rámci vývoje free-to-play a multiplayeru. Po dlouhém a pečlivém zvážení jsme ale přesvědčeni, že pro nás bude to správnou cestou se u této hry vydat novým směrem, kde budeme více vycházet z našich dosavadních zkušeností a silných stránek. Vytváříme tak další výraznou hru od Remedy s pokračující podporou společnosti Tencent při tvorbě skvělého kooperativního zážitku pro více hráčů."

U F2P her je sice větší potenciál monetizace, jenže je s nimi spojeno velké riziko, že se nepodaří zaujmout dostatečný počet hráčů, aby se vůbec mohl zaplatit jejich vývoj, o nějakém zisku ani nemluvě. A v poslední době se navíc ukazuje, že na trhu opravdu není místo pro to, aby měl každý vydavatel, natož každé větší vývojářské studio, svůj vlastní úspěšný F2P projekt po vzoru Fortnite. Navíc se trendy v oblasti F2P her poměrně rychle vyvíjí, takže co by mohlo fungovat v době na počátku vývoje nějakého většího projektu by už po jeho dokončení mohlo být neaktuální, nezajímavé a celkově nefunkční.

CrossfireX, která vyšla v únoru 2022 jen pro konzole Xbox One a Xbox Series X|S (singleplayer část je zpoplatněná, multiplayer je F2P). Tato singleplayer část je považována za velké zklamání (viz Remedy má přitom za sebou už jeden nedávný neúspěch v podobě singleplayer části v FPS střílečce, která vyšla v únoru 2022 jen pro konzole Xbox One a Xbox Series X|S (singleplayer část je zpoplatněná, multiplayer je F2P). Tato singleplayer část je považována za velké zklamání (viz recenze od IGN s hodnocením 3 z 10), a to i kvůli příběhu, což byl přitom důvod, proč se o ni postaralo právě Remedy v jejich enginu Northlight.

Pro úplnost je třeba dodat, že multiplayer část CrossfireX vytvořilo v Unreal Engine 4 přímo jihokorejské vývojářské studio Smilegate Entertainment, které je zde i v roli vydavatele. A taky dopadla jako velké zklamání (viz recenze od IGN s hodnocením 2 z 10). Hra má na Metacriticu průměr hodnocení z recenzí 38 ze 100 a od hráčů 3.3 z 10. Jde o titul, jehož cílem bylo rozšířit značku Crossfire i na konzole v návaznosti na úspěch původní F2P FPS střílečky Crossfire, která vyšla jen pro PC už v roce 2007 a patří zejména v Číně a Jižní Koreji k mimořádně populárním online hrám (v roce 2021 vyšla v Číně pro PC její remasterovaná verze Crossfire HD využívající Unreal Engine 3).

