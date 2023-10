Sam Lake v rozhovoru o Alan Wake II a Remedy Connected Universe

dřívějším článku, kde jsme také informovali, že bude využívat path tracing a DLSS 3.5. Mezitím se ale Sam Lake, kreativní ředitel v Remedy Entertainment, který propůjčil svůj vzhled postavě Maxe Payna, v rozhovoru pro IGN rozpovídal o tom, jak to vlastně bude s propojením jejich her a co můžeme očekávat od Remedy Connected Universe (RCU). Zde se můžete podívat na celý rozhovor (nebo si přečíst jeho Hru Alan Wake II jsme si už přiblížili v, kde jsme také informovali, že bude využívat path tracing a DLSS 3.5. Mezitím se ale Sam Lake, kreativní ředitel v Remedy Entertainment, který propůjčil svůj vzhled postavě Maxe Payna, v rozhovoru pro IGN rozpovídal o tom, jak to vlastně bude s propojením jejich her a co můžeme očekávat od. Zde se můžete podívat na celý rozhovor (nebo si přečíst jeho textový přepis ):

Předně zdůraznil, že v rámci jednotného herního světa, který plánují dále rozvíjet, se teď jedná o jejich hry Alan Wake a Control, které nejenže vytvořili, ale mají nad nimi i kontrolu z hlediska práv, což se jejich dalších her jako Max Payne a Quantum Break netýká. Dále uvedl, že při vytváření prvního dílu Alan Wake představa propojeného světa ještě neexistovala a začala se rýsovat až o mnoho let později při vytváření příběhu pro Control, kde tak najdeme zmínky o Bright Falls a Cauldron Lake.

Přesto se ale v Alan Wake II snažili o zapojení prvků z Maxe Payna, a to tím, že se objeví Alex Casey, kterému propůjčil vzhled Sam Lake (takže vypadá jako Max Payne) a kterého nadaboval James McCaffrey (takže zní jako Max Payne). Alex Casey je fiktivní postava z prvního dílu, kterou ve svých románech vytvořil Alan Wake, takže byla často zmiňována, ale dění ve hře se dosud přímo neúčastnila:

Za zmínku stojí poznámka, že Remedy teď uvažuje o propojování světů svých her stejně jako je to v případě Marvelu a DC. Z pohledu hráče se mi tento koncept hodně líbí a navíc při frekvenci, s jakou Remedy své hry vydává, kdy je mezi nimi vždy několik let (jejich dosud poslední hra vyšla v roce 2019), nehrozí pocit přehlcení, což je třeba případ právě Marvelu. Remedy pro své nejnovější hry využívá vlastní engine Northlight, v kterém byly vytvořené i hry Quantum Break (2016) a Control (2019):

Také doporučuji tento zajímavý rozhovor se Samem na wccftech , nicméně ten je pouze v textové formě. O další herní produkci Remedy víme momentálně následující:

hra Control 2, jež byla dříve známá pod kódovým označením Heron

remake dřívějších her Max Payne a Max Payne 2 (půjde o sjednocení obsahu obou her do 1 titulu)

hra známá pod kódovým označením Condor, což by měl být multiplayer spinoff hry Control

Co-Op multiplayer hra známá pod kódovým označením Vanguard, jež by měla využívat Unreal Engine 4

Alan Wake II bude také využívat engine Northlight a vyjde 27. října 2023 na platformách PC (zde bohužel prozatím jen exkluzivně v Epic Games Store), PS5 a Xbox Series X|S. Už bylo oznámeno, že pro hru vyjdou minimálně 2 obsahová rozšíření: Night Springs a Lake House.