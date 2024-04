Robot Tesla Optimus by se mohl začít prodávat koncem roku 2025, tipuje Musk

Elon Musk je dost dobře znám svými termíny, které mu většinou moc nevychází. V posledním vyhlašování finančních výsledků se proto vyjadřoval trochu opatrněji a více zdůrazňoval to, že jde jen o jeho odhad a ne to, co by snad chtěl slíbit investorům. Jedno z těchto vyjádření se týkalo robota Optimus. Ten sice zdaleka nedosahuje takových schopností jako je dost dobře znám svými termíny, které mu většinou moc nevychází. V posledním vyhlašování finančních výsledků se proto vyjadřoval trochu opatrněji a více zdůrazňoval to, že jde jen o jeho odhad a ne to, co by snad chtěl slíbit investorům. Jedno z těchto vyjádření se týkalo robota. Ten sice zdaleka nedosahuje takových schopností jako roboti od Boston Dynamics , přesto se to už začíná trochu blížit k možnosti velmi omezeného nasazení v praxi. Musk tak tvrdí, že do konce letošního roku budou roboti Optimus nasazení v jeho vlastních továrnách. Cílem by bylo provádět alespoň některé velmi jednoduché úkony, když už ne nějaké trochu komplexnější.

Současně ale podotknul, že by Tesla mohla začít prodávat robota i externím společnostem, to se ale v nejlepším případě stane koncem příštího roku 2025. Zdůraznil, že to je jen odhad (tedy, že to nelze brát jako pevný plán). Mluvil také o tom, že je špatné vnímat Teslu jen jako automobilku. Jejím stěžejním cílem je autonomie, a pokud někdo nevěří, že jí Tesla dokáže dosáhnout, neměl by být akcionářem firmy. Autonomie je totiž důležitým cílem nejen pro auta (zde připomeňme, že letos v srpnu se má představit jeho roky slibované robotaxi, které má už několik let zpoždění), tak i pro roboty jako Optimus. A právě roboti by měli být pro firmu ještě důležitějším trhem než samotná auta. Musk rovněž naznačil, že se pracuje nejen na robotaxi, ale stále je ve hře i malý Model 2, o němž se nedávno spekulovalo, že ho Tesla zrušila.