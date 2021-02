Rocket Lake-S na Asus Z490 nenabídne PCIe 4.0 pro SSD

Nedávno jsme se dozvěděli, že desky s čipovými sadami B460 a H410 nebudou kompatibilní s procesory Rocket Lake-S, což je zvláště v případě sady B460 překvapení, neboť nevíme o žádném závažném problému, který by to mohl zapříčinit. Je ale možné, že jde o otázku napájení, neboť nové procesory budou zřejmě ještě náročnější na spotřebu než Comet Lake-S a některé modely desek by nemusely stačit. Ale zpět k našemu tématu.

Test zveřejněný na wccftech ukazuje, že pokud si pořídíme nový Rocket Lake-S a využijeme jej na starší desce značky Asus s čipsetem Z490, nebo i s jiným, který bude mít příslušnou podporu, nemůžeme automaticky očekávat, že rozchodíme SSD s rozhraním PCIe 4.0. A je vcelku jasné, proč tomu tak je.

Procesory Intel totiž doposud nenabízely možnost napojit moderní M.2 SSD s rozhraním PCIe přímo na sebe, jak to nabízí procesory Ryzen. To jednak znamená, že veškerá taková SSD komunikují s procesorem okliknou přes čipovou sadu a sběrnici DMI 3.0. A je pak vcelku jasné, že starší desky včetně těch se Z490 nejsou na to připraveny a nemají první M.2 slot fyzicky napojen na procesorovou patici.

Jak ukazuje následující nový diagram zveřejněný serverem VideoCardz , Rocket Lake-S už nabízí to samé, co procesory Ryzen, čili šestnáct linek pro hlavní slot či sloty PCIe x16 a k tomu ještě čtyři linky pro SSD. Ty ale zůstanou na starších deskách nevyužity, a proto nebude možné využít pro SSD rozhraní PCIe 4.0, neboť i nové čipové sady budou podporovat pouze verzi 3.0. Nové desky také budou mít mimochodem posíleno i rozhraní DMI 3.0 na osm linek, čili propustnost bude dvojnásobná (8 GT/s).

Výše odkázané testy využívající desky ASUS ROG Maximus XII HERO a ASUS TUF Gaming Z490-PLUS společně s SSD Samsung 980 PRO to potvrzují. Toto SSD dokáže nabídnout propustnost až cca 7200 MB/s při sekvenčním čtení, ovšem na PCIe 3.0 to bude přinejlepším kolem 3500 MB/s. Podpora PCIe 4.0 se tak při využití Rocket Lake-S na starších deskách omezí pouze na hlavní sloty PCIe x16 a především grafické karty, neboť v tomto případě tyto sloty samozřejmě byly už dříve napojeny přímo na patici procesoru.



Desky jiných výrobců (potvrzeny byly MSI se Z490 ) však naopak jsou na další čtyři linky z procesoru určené pro SSD již připraveny, čili i nyní mohou být vhodnou volbou pro nové Rocket Lake-S, zvláště když se očekává, že Z590 budou spíše dražší.

