Rozhodne bitvu Epic vs. Apple Nvidia? Fortnite chce přinést přes GeForce Now

Apple a Epic Games, to je dnes už docela dlouhý příběh. Vše začalo tím, že Epic Games do své hry Fortnite vložili možnost nákupu mimo platební systém Applu, což odporuje stanovám, které se sami zavázali dobrovolně splňovat. Není tedy moc divu, že Apple nyní dělá vše proto, aby Epic Games nemohli přistupovat k hráčům na jeho platformě , to je dnes už docela dlouhý příběh. Vše začalo tím, že Epic Games do své hryvložili možnost nákupu mimo platební systém Applu, což odporuje stanovám, které se sami zavázali dobrovolně splňovat. Není tedy moc divu, že Apple nyní dělá vše proto, aby Epic Games nemohli přistupovat k hráčům na jeho platformě kvůli porušení pravidel . Vše se dnes táhne po soudech a jedno z řešení absence Fortnite na platformách Apple možná přinese paradoxně někdo úplně jiný, Nvidia.

Ta má svou cloudovou herní službu GeForce Now pro Max, WIndows, Android i Chromebooky. Brzy by se ale svým způsobem mohla dostat i do iOS a do iPadOS. GeForce Now by totiž mohla běžet v rámci prohlížeče a nikoli přes aplikaci. Tímto způsobem by se Fortnite mohl objevit zpět na Applu, přitom by se dokonce vyhnul platebnímu systému nakousnutého jablka. Připomeňme, že Fortnite měl na operačním systému iOS 116 milionů hráčů.

