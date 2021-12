RTX 3090 Ti je blízko, ukázal se Asus TUF

Fotografie se objevily na serveru ITHome a ukazují dvě krabice s kartami GeForce RTX 3090 Ti, a sice z řady TUF od společnosti Asus. Ty samozřejmě mohou být zatím prázdné a také není zrovna vyloučeno to, že někdo jen přimaloval písmena Ti.

Na druhou stranu ale rozhodně není podivné, že by původní ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming a nová verze RTX 3090 Ti TUF Gaming měly mít v podstatě stejné provedení a stejný obal. Asus ostatně může využít shodný design, i když na druhou stranu má mít 3090 Ti nezanedbatelně vyšší spotřebu oproti 3090, a to konkrétně 450 W (100 W navíc). To by se mělo projevit na systému napájení a chlazení, ale ani to nemusí být hned patrné jen z prvního pohledu.

PCB nové karty by ostatně mohlo být odlišné vzhledem k tomu, že NVIDIA tu má už poprvé využít ne 1GB, ale 2GB moduly GDDR6X. To znamená, že jich bude jen polovina, neboť kapacita má zůstat na 24 GB, ale zvýší se propustnost z 19,5 Gb/s na 21 Gb/s na pin. O trošku lepší má být i GPU, a sice GA102-350 s 10752 CUDA jádry. Více jich už být nemůže, neboť právě to je plná konfigurace čipu GA102 a lepší herní GPU v generaci Ampere už NVIDIA nemá.

NVIDIA RTX 3090 Ti by měla být představena 4. ledna a na trh vypuštěna 27. ledna. S dostupností to obecně moc růžově nevidíme, neboť coby opravdový a nefalšovaný hi-end tato karta nebude hojně zastoupena a otázka je, jaký zájem budou mít těžaři. Na jednu stranu jistě nebude levná, ale na druhou stranu bude mít paměti s propustností 1008 GB/s, což slibuje vysoký hashrate a pak lze usuzovat, že stejně jako v případě RTX 3090 nebude mít LHR omezení výkonu v Ethash, ale uvidíme.

