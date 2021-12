RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti a RTX 3050 přijdou již brzy, kdy přesně?

Samozřejmě nelze tvrdit, že s dostupností karet GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti a RTX 3050 to bude lepší, ostatně existují náznaky , že situace na trhu se v zimě ještě zhorší, ale to jsou vše jen odhady a dohady.

Server VideoCardz získal informace o embargu na kartu GeForce RTX 3090 Ti, čili jde o údaje přímo od NVIDIE, dle nichž by tato karta měla být na trhu od 27. ledna, a sice od 15:00 našeho času. Dokument ale zatím ani neobsahuje datum, kdy se budou moci zveřejnit recenze či podrobnosti o dané kartě, což by mohlo být o den či týden předem. Bez těchto podrobností by ale tato karta měla být prezentována snad již 4. ledna na CES 2022.

Od RTX 3090 Ti očekáváme plné GPU GA102-350 s 10752 CUDA jádry a dále 24 GB pamětí GDDR6X s 21 Gb/s na pin.

Krom toho nám zdroj sděluje, že již 17. prosince by NVIDIA měla představit kartu GeForce RTX 3070 Ti 16GB, která ovšem má přijít na trh až 11. ledna. Je otázka, proč by si NVIDIA neměla nechat představení této karty až na 4. ledna, kdy bude mít prezentaci na virtuálním CES 2022. Ono se ale stejně už delší dobu ukazuje, že veletrhy ve své virtuální podobě mají stejně pramalý význam a v podstatě jde z našeho pohledu jen o to, že výrobci prezentují své novinky ve stejnou dobu. Pokud tak NVIDIA na CES v případě 3070 Ti 16GB nepočká, nic se nestane.

Karta 3070 Ti 16GB by měla nabídnout GPU GA104-401, které bude jinak naprosto stejné jako GA104-400 na kartě 3070 Ti (6144 CUDA) a jediným rozdílem by mělo být to, že tu bude 16 GB GDDR6X oproti 8 GB, a to stále s 19 Gb/s na pin.

GeForce RTX 3050, která by se měla dostat na trh ve stejný den jako RTX 3090 Ti, čili 27. ledna. Dostat má čip GA106-150, čili ne GA107 jako mobilní verze, díky čemuž by mohla mít třeba 3072 CUDA jader, jež GA107 poskytnout nemůže, ale to se ještě uvidí. Dále očekáváme 8 GB paměti GDDR6 na 128bitové sběrnici.

Nakonec bylo ještě potvrzeno představení karty GeForce RTX 3050.

Můžeme jen doufat, že příští generaci grafických karet si NVIDIA už z hlediska kapacit paměti naplánuje lépe, neboť Ampere je jeden velký zmatek.

