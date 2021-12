Ruská CPU Elbrus zatím představují pro Sber neakceptovatelnou platformu

Procesory Elbrus-8C od společnosti MCST si tak proklepli lidé ze SberTechu, kteří měli za úkol zjistit, zda jsou s celou svou platformou použitelné v rámci celé mateřské společnosti Sber. Ukázalo se, že jde dle hodnotících o "zcela neakceptovatelnou platformu", která nenabízí dost paměti, jež je navíc pomalá, dále je tu málo jader, nízké takty, přičemž funkční požadavky nebyly naplněny vůbec. Ovšem i přes takovéto otřesné hodnocení inženýři ze SberTechu dávají Elbrusu naději.

Tyto procesory jsou přitom ve středu snah Ruska o hardwarové a softwarové osamostatnění, které bylo oficiálně zveřejněno před několika lety. Rusko už nechce být závislé na cizích IT technologiích, do čehož spadají také čipy Baikal , což je sice architektura ARM, ale domácí implementace. Elbrus už jsou ovšem zcela domácí včetně architektury, kterou lze označit za paralelní VLIW a její kořeny sahají až do 60. let.

Je také pravda, že procesory Elbrus i Baikal se už v Rusku využívají, ovšem to se je stále zdráhá nasadit v kriticky důležitých systémech, kde dosud ještě nemohou svým výkonem a kvalitou nahradit dosud používaný hardware a software.

Anton Žbankov ze SberTechu srovnával Elbrus-8C s procesory Xeon Cascade Lake, které jsou sice již samy zastaralé, ale stále široce používané a oproti ruským procesorům nabídnou mnohem lepší vlastnosti, a to ani nejde o ty nejlepší modely. Máme tu konkrétně následující hardware, který byl posuzován:

Elbrus-8C : 8C/8T, 1,30 GHz, 16MB L3, 70W TDP, čtyřkanálové DDR3-1600, 28nm, 250 FP64 GFLOPS



: 8C/8T, 1,30 GHz, 16MB L3, 70W TDP, čtyřkanálové DDR3-1600, 28nm, 250 FP64 GFLOPS Intel Xeon Gold 6230 : Cascade Lake-SP, 20C/40T, 2,10 – 3,90 GHz, 27,5MB L3, 125W TDP, 14nm

: Cascade Lake-SP, 20C/40T, 2,10 – 3,90 GHz, 27,5MB L3, 125W TDP, 14nm Elbrus-8CB: nová microarchitektura, 8C/8T, 1,50 GHz, 16MB L3, 90W TDP, čtyřkanálové DDR4-2400, 28nm, 576 FP64 GFLOPS

Elbrus-8C se ukázaly ve dvou a čtyřpaticových serverech a posuzovány byly vedle dvoupaticových serverů s Xeony. Co se týče Elbrus-8CB, právě ty představují onu zmíněnou naději, ale ještě ne dostupné procesory. SberTech pochopitelně posuzoval ruskou platformu především s ohledem na vlastní potřeby, nasazení a aplikace a my se dozvídáme, že ve SPEC CPU 2017 a PGbench/PostreSQL byla oproti Cascade Lake-SP až 3x pomalejí a v Javě měla 23 až 26x vyšší odezvu. Krom novější verze 8CB je tu i naděje v dalších softwarových optimalizacích, které by mohly výkon vylepšit, ovšem to si vyžádá další čas.

Na druhou stranu byl Žbankov i tak výkonem Elbrus-8C překvapen a v podstatě očekával, že ani nebudou správně fungovat, nicméně ani tak zatím nedává jejich nasazení ve Sberu žádný smysl.

