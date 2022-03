Rusko pomalu spěje k oddělení od širého Internetu, zatím jsou tu VPN

Nelze pochopitelně mluvit o tom, že by Rusko skutečně fyzicky přerušilo veškeré spojení se světovým Internetem. Půjde spíše o otázku konfigurace a toho, co je či není oficiálně povoleno, takže by to mohlo dopadnout podobně jako v Číně, která má svůj "Velký čínský firewall".

Ruští uživatelé ale toto odpojení v podstatě zažívají už nyní, ostatně v Rusku už své služby nenabízí řada světových firem včetně herních , což má v takových případech v podstatě stejný dopad. Nyní jde ale o to, zda se ruské autority odhodlají vytvořit ostrovní internetový systém, tzv. Splinternet, který z pohledu běžného občana nebude mít přístup do celosvětového Internetu.

Už nyní tak mají ruští uživatelé možnost zjistit, co by to pro ně obnášelo a také že už se snaží obcházet omezení, která zatím tvoří především cizí firmy dobrovolně opouštějící (třeba jen dočasně) ruský trh a pak tu jsou i odvetné reakce ruských úřadů. Jde tu pochopitelně především o VPN, s jejichž pomocí si lze zajistit přístup ke službám, které oficiálně už v Rusku nejsou k dispozici a právě VPN by sloužily i v případě, kdyby se Rusko rozhodlo zřídit si vlastní oddělenou síť.

Ruské úřady si jsou ale samozřejmě vědomy toho, k čemu slouží VPN, Tor či různé anonymizéry a také už s využitím legislativy schválené v posledních letech začaly po Googlu vyžadovat , aby ten z výsledků vyhledávání v Rusku odstranil odkazy na VPN a jiné podobné nástroje. Čili aktuálně nejsou takové služby v Rusku mimo zákon, ale úřady se už zcela jasně na ně zaměřují.

Rusové přitom o VPN služby v posledních dnech zájem mají, a to obrovský, jak ukazuje i výše uvedený graf, dle nějž v posledních týdnech vzrostl zájem o služby VPN na desetinásobek v porovnání s obvyklým stavem - top10vpn.com . Tomu odpovídají i údaje z Apple App Store a Google Play , dle nichž se v Rusku na předních příčkách nejvíce stahovaných aplikací umístily právě VPN.

Ruské úřady tak pokračují ve svých požadavcích směřovaných na firmu Google, která má odstraňovat z výsledků vyhledávání požadovaná URL. Není přitom jasné, co všechno se mezi stovkami a tisíci požadavků nachází, neboť i zveřejnění seznamu daných URL jde proti ruským zákonům.

To celé je ale běh na dlouhou trať a pokud Rusko skutečně směřuje k vytvoření svého Splinternetu, nestane se tak přes noc. Roskomnadzor, agentura starající se o komunikace, informační technologie a média, přitom aktuálně popírá, že by se připravovalo na odpojení od celosvětového Internetu. Z technického hlediska skutečně nemusí nic podobného hrozit, ale zcela jinak může vypadat praxe z hlediska běžného ruského uživatele, který již do značné míry odříznut je a nyní už ruské úřady začínají omezovat i jeho možnosti, kterými lze omezení obcházet.



