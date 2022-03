Sony zastavuje prodej konzolí v Rusku a začalo blokovat i svůj herní obchod

Nicméně z Ruska mizí také Microsoft a s ním i konzole Xbox a poté už víme i o tom, že na tomto trhu nebude své hry prodávat řada herních vývojářů či nakladatelů včetně Activision Blizzard, Epic Games, Ubisoft či CD Projekt, jehož Cyberpunk 2077 se nedávno kvůli tomu stal na Steamu obětí tzv. review bombingu. Lepší než skutečné bomby.

I v případě her takového Ubisoftu lze v poslední době pozorovat nápadnější nárůst negativních recenzí, což se týká konkrétně 8. března, kdy firma své rozhodnutí ohlásila, ale jde na rozdíl od Cyberpunku 2077 spíše jen o desítky případů nad rámec obvyklého přídělu negativních ohlasů. Otázka je, zda se v Rusku chystá svůj byznys přerušit i Steam, což se zatím tedy nestalo, ale vzhledem k tomu, že tamní zákazníci na Steamu už nemohou používat karty pro placení a už ani PayPal, budou to mít i tak složité, aniž by by samo Valve vůbec něco zásadního udělalo. Aktuálně se totiž v Rusku dá na Steamu platit už jen pomocí prostředků ze Steam Wallet.