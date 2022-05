Rýsuje se Ryzen 7000 "Raphael-X" s pamětí V-Cache

Ryzen 7 5800X3D dostal do světa desktopů paměť V-Cache, která zásadním způsobem rozšířila kapacitu L3 cache a to se pak odrazilo především na herním výkonu, zatímco v aplikačním výkonu (renderování, zpracování videa, kancelářské aplikace, apod.) se žádné velké změny neudály. Herní PC přitom tvoří nezanedbatelnou část celého příslušného trhu, zvláště pokud jde o drahý hardware s vysokými maržemi. Dalo se tak počítat s tím, že "pokus s V-Cache" přesvědčí AMD o tom, že bude dobré s touto technologií pokračovat. Na druhou stranu ale zase nelze očekávat, že by se z ní stal standard.

Nepřekvapivě se tak dozvídáme o tom, že součástí generace Raphael, čili prvních procesorů pro AM5, mají být jednak Ryzeny 7000 a také procesory Ryzen 7000X3D. Půjde v podstatě o stejné produkty, jen některé budou prostě obohaceny o vyšší kapacitu L3 cache a bezpochyby budou prezentovány jako procesory pro herní sestavy. Alespoň tak se nám to rýsuje dle informací různých leakerů, mezi něž patří také KittyYuko

Máme se tak dočkat řadových Raphael plus Raphael-X s V-Cache a v obou případech by se coby standard nemusely využívat paměti DDR5-5200 , jak uvádí nedávno zveřejněná tabulka firmy Apacer, ale DDR5-5600. Tím by se nové Ryzeny vyrovnaly chystaným Intel Raptor Lake, od nichž se očekává to samé, ovšem potvrzeno z toho zatím nemáme nic.

Poté se ještě dozvídáme o tom, že nedávno oficiálně představené Dragon Range budou ve skutečnosti Raphael v pouzdru FCBGA-FL1 a že FCLK, čili Infinity Fabric má pracovat na 1600 až 1800 MHz. Respektive by měla být v takovémto rozmezí schopna pracovat, čili oněch 1800 MHz můžeme brát jako horní limit při přetaktování.



Intel se přitom chystá i v případě Raptor Lake ještě podporovat paměti DDR4, i když se už dříve mluvilo o tom, že chce tlačit na výrobce desek, aby modelů se sloty pro DDR4 už připravili mnohem méně a spíše z low-endových řad. Zájemci o novou sestavu tak mohou doufat, že paměti DDR5 a výsledné moduly s nimi na trhu během příštích měsíců výrazně zlevní, což by mohly zajistit i dostupnější PMIC pro jejich napájení.