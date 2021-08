Ryzen 3 5300G přetaktován na 5,5 GHz zlomil řadu rekordů

Ale nejdříve tu máme trošku jiné téma. Minulý týden ve čtvrtek se totiž na trh konečně dostaly modely Ryzen 5 5600G a Ryzen 7 5700G a vzhledem ke zkušenostem z poslední doby jsme mohli mít obavy o jejich dostupnost. Ale jaké překvapení, obě tato nová (respektive nová v maloobchodě) APU jsou u nás aktuálně zcela běžně dostupná ve skladových zásobách obchodů a ceny nejsou zase tak špatné, i když by mohly být k plné spokojenosti v případě 5600G o pár stovek nižší.

Ryzen 5 5600G tak seženeme cca od 6800 Kč a Ryzen 7 5700G přijde na 9400 Kč s daní. To se rozhodně nedá označit za nafouklé ceny, a to zvláště v případě nově prodávaného zboží. Ostatně takový Ryzen 5 5600X přijde alespoň na 7000 Kč, přičemž APU bude samozřejmě v procesorové části slabší, ale stále velice dobré a navíc nabídne slušné iGPU, které může v této době posloužit velice dobře do té doby, než bude zase vhodná příležitost pro nákup grafické karty.

Ovšem takový Ryzen 3 5300G v retailu by se automaticky stal zdaleka nejlevnějším dostupným APU/CPU generace Zen 3, neboť nic levnějšího než Ryzen 5 5600X/G tu není. A o to AMD nemusí mít zájem, když se tak dobře prodávají jeho drahé procesory. Možná právě proto tak 5300G zůstane už navždy v nabídce jen pro OEM.

Nyní byl Ryzen 3 5300G na desce ASUS ROG Crosshair VIII Extreme s .Skill Ripjaws V DDR4-2066 (CL14-14-14-28-1T) vyhnán na takt až 5,52 GHz, což sice není nejvyšší frekvence, které bylo dosaženo, ale zde šlo o stabilní nastavení využité pro testy (někde ovšem jen 5,4 GHz).

V testu Y-Cruncher (5,4 GHz) s výsledkem 53s 681ms tak tento procesor překonal i 6,4GHz Core i7-7740X a v GPUPU 1B to bylo 122s 651 ms (5,52 GHz) a opět první místo mezi 4jádrovými procesory.

Je tak škoda, že toto APU se asi nedostane na volný trh jako samostatně prodejné zboží. AMD o tom ostatně dosud nemluvilo, a tak, pokud chceme ve svém počítači Zen 3, musíme sáhnout do kapsy alespoň pro 6800 Kč, což je mnohem více, než kolik stojí slabší Rocket Lake od Intelu (11400F někde i mírně nad 4000 Kč). Na druhou stranu začínají být Rocket Lake méně dostupné, což ovšem odpovídá nedávnému upozornění, v němž Intel mluvil o vrcholícím nedostatku svých procesorů, který má přijít právě v tomto kvartálu.

